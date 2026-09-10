La pianista cordobesa María Dolores Gaitán presenta su visión más íntima, poética y expresiva del Clair de Lune de Debussy

La pianista cordobesa María Dolores Gaitán estrenará mañana viernes, a las 12.00 horas, en su canal de Youtube, de la mano de BF Producciones, el video de su nuevo single Clair de Lune. Una pieza en la que ofrece una mirada propia sobre una de las páginas más icónicas del repertorio pianístico: Clair de Lune, de Claude Debussy.

El lanzamiento de esta grabación es "especialmente significativo" para María Dolores Gaitán, ya que confiesa "que nace de un momento especialmente emocional y personal". Gaitán, recientemente reconocida por su actuación en el Teatro Real de Madrid por su Concierto de Florence Price junto a la Unidad de Música de la Guardia Real y ante la presencia de Su Majestad la Reina Doña Sofía, aclara que su nueva obra "busca ofrecer una mirada propia a una de las obras fundamentales del compositor francés".

Claro de Luna es el tercer movimiento de la famosa Suite Bergamasque, una de las obras más conocidas y reconocidas de Debussy, y que además forma parte del imaginario musical de varias generaciones. Precisamente por ello, la interpretación de Gaitán ha resultado "todo un reto que ha dado como resultado una lectura renovada y profundamente personal de la obra", poniendo el foco en su dimensión más íntima, poética y expresiva que no va a dejar indiferente", según la artista.

La pianista continúa reinterpretando y revisando la música que sigue llevando por medio mundo de la mano de su gira World Heritage Tour, un espacio de encuentro en el que la pianista despliega la pasión y la magnífica técnica musical que la caracteriza y que la ha convertido en una de las pianistas españolas más destacadas de la escena clásica actual.

El Cantoral de Ciudad de México fue el escenario elegido por Gaitán y BF Producciones para la grabación del vídeo, ya que se trata de un recinto ideal caracterizado su icónica arquitectura moderna y una sala con acústica e isóptica inigualables. Para tal ocasión, la pianista cordobesa eligió un vestido del diseñador Rafael Urquizar, uniendo así dos de sus pasiones, música y moda.

El video del nuevo single cuanta además con un significado especial por tratarse del primer lanzamiento discográfico de la nueva etapa de BF Producciones, la productora internacional fundada por el ganador del Grammy Humberto M. Flores, que inicia así una nueva línea dedicada a la producción y desarrollo de artistas.