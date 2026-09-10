El Festival Internacional de Poesía Cosmopoética de Córdoba rinde homenaje a Jorge Luis Borges

Córdoba volverá a ser el punto neurálgico internacional de la poesía. La 23 edición del Festival Internacional de Poesía Cosmopoética “inventará la alegría” en una cita dedicada al autor argentino Jorge Luis Borges por el 40 aniversario de su muerte. Poetas y autores locales, nacionales e internacionales, compartirán sus inquietudes del 25 de septiembre al 3 de octubre centrados en el lema de este año, "inventar la alegría". Unas palabras que conforman el verso inicial del famoso y universal Soneto del vino del autor argentino, con el que asocia la creación de esta alegría a los otoños de oro y al fluir del vino a través de las generaciones.

En una cita plenamente consolidada, este festival de la palabra tiene la vocación de “dar visibilidad al talento joven, cordobés y andaluz”, tal y como ha expresado la delegada de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás. Cosmopoética, en palabras de Albás, "no trae una cultura cómoda", sino que trata de ser “arriesgada, en movimiento, afilada y puntualmente desconcertante, atrayendo cada vez a gente más joven”. La concejala ha destacado que Cosmopoética, “epicentro de la literatura”, mantiene “las constantes” que la han hecho grande, siendo una cita en la que la palabra “brilla de manera extraordinaria".

Programación Cosmopoetica 2026 / RAMÓN AZAÑÓN

El director literario de la edición, David Eloy Rodríguez, ha indicado que se ha preparado un festival "diverso, inclusivo y plural”, con una programación con “alta relevancia” y con un "alto nivel de los participantes", con figuras entre las que se encuentran cinco premios Princesa de Asturias, Cervantes, nacionales de las Letras y de la Poesía y de Poesía Joven.

Respirando a Borges

La edición de este año del festival que organiza el Ayuntamiento de Córdoba y patrocina la Fundación Kutxabank tiene dos ejes. Por un lado, el homenaje a Jorge Luis Borges, con una "historia de fervor y amor a la ciudad de Córdoba", según ha indicado Rodríguez. Por otro, también de la mano de Borges, "reivindicar la alegría de vivir" a través de la poesía para "salir de este actual laberinto repleto de incertidumbre y conflictos", en referencia a ese símbolo tan borgiano.

El coordinador literario de Cosmopoética, David Eloy Rodríguez. / AJ González

Una de las principales novedades de esta edición es la creación de los Premios Cosmopoética con galardones en dos categorías. El día de la clausura, 3 de octubre, la poeta rumana Ana Blandiana recibirá el premio a la trayectoria poética, mientras que el programa de RNE La estación azul recogerá el galardón a la difusión de la poesía. Todo ello, en un Teatro Góngora y amenizado por el concierto Círculo vertical a cargo de las voces de Rocío Márquez y Carmen Camacho junto con la guitarra de Pedro Rojas Ogáyar.

Cosmopoética se inaugurará el viernes 25 de septiembre a las 20.00 horas en el Teatro Góngora con la intervención de la autora Siri Hustvedt, acompañada de Azahara Palomeque, y una actuación de Carmen Linares, que presentará Verso a verso. Tras la inauguración, el festival internacional de poesía ofrecerá durante nueve días un programa que visitará diferentes enclaves culturales de la ciudad ofreciendo ciclos de conferencias, lecturas, actividades vinculadas al patrimonio, también al Carnaval, así como música, paseos literarios, pasacalles y proyecciones en la Filmoteca de Andalucía.

Llevar la cultura más allá

El director literario de la edición, David Eloy Rodríguez, ha destacado ciclos como la vuelta de Voces desde el Aleph, Poetas en el Espejo y el diálogo entre Carmen París y Luis Medina bajo el título Noches en el laberinto, que se celebrarán los días 26, 27 y 28 de septiembre, respectivamente. Eloy Rodríguez ha subrayado que todas y cada una de las jornadas incluyen muestras musicales "única e inéditas" elaboradas exclusivamente para Cosmopoética. Por último, ha resaltado que uno de los objetivos del festival es llevar la cultura a las personas más vulnerables, hecho que se va a conseguir "acercándonos" a las personas sin hogar y a las que tienen una discapacidad visual (mediante una colaboración con la ONCE). En este sentido, se realizará una visita a la Mezquita rememorando la del propio Borges cuando apenas podía ver.

Concluyendo la presentación, el alcalde de Córdoba, Jose María Bellido, ha incidido en la importancia que supone Cosmopoética como uno de los eventos de poesía "más importantes de España", al que ha definido como la "gran fiesta de la palabra", un carácter que hace que el festival "se convierta en un espacio de encuentro en el que la poesía es la palanca para salvar las diferencias entre todos". Bellido ha destacado las actividades englobadas dentro de Versópolis como una forma de "unir la poesía con la naturaleza" con escenarios como el Patio de los Naranjos.