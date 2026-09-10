Faltó la guinda: la San Diego Comic Con Málaga pone de largo su programación sin un invitado superestrella

Para muchos, la gran imagen del año pasado, el de la primera convocatoria de la San Diego Comic Con Málaga, fue la de Arnold Schwarzeneggerrecibiendo el Premio de Honor de la cita de las manos del actor Antonio Banderas y el director Álex de la Iglesia. Este año, el de la segunda edición, no habrá una instantánea similar: la convención, que se celebrará del 1 al 4 de octubre, de nuevo en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), cuenta con más de 300 horas de contenido, con rutilantes nombres del cine, las series, el cómic, la animación, el rol y el cosplay, pero no con una figura transversal como la del recordado héroe de acción.

El Museo del Automóvil y la Moda, muy cerca del Polo Digital, donde la San Diego Comic Con Málaga tiene sus oficinas, ha acogido la presentación definitiva de su escaleta, fruto, según sus responsables, de las promesas adquiridas hace unos meses: "Escuchar a los fans y trabajar con humildad", en palabras de Fernando Piquer, director de la SDCC Málaga.

Fernando Piquer, durante su intervención / Alex Zea

"Quiero recordar el póster del despacho de Fox Mulder, en 'Expendiente X', el del platillo volante: 'I want to believe'. 'Quiero creer', no 'Creo'. Me gusta esa frase: 'Creo' es una certeza, pero 'Quiero creer' es algo más humano, revela un deseo, una intención... Nosotros en la SDCC Málaga hemos querido creer y mucha gente ha elegido creer con nosotros", comenzó su intervención Piquer. ¿Y en qué quiere creer Piquer? Pues no en una convención que sea "una suma de nombres colocados en un programa" sino en "cuatro días que el fan quiera recordar".

En este sentido, Fernando Piquer destacó la importancia de que se construya todo esto desde Málaga, "la San Diego del Mediterráneo, como dijo el año pasado el alcalde" (Francisco de la Torre), una ciudad que tiene "una manera especial de vivir las cosas, la calle, del sentido de comunidad" que fomenta la convención original. Y deseó: "No queremos que la SDCC Málaga sea, como el póster de Mulder, un platillo volante, que haga mucho ruido y se vaya sino que forme parte de la ciudad. Muchas personas e instituciones no están ayudando a ello".

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La puesto de largo de contenidos sirvió también para presentar el segundo póster oficial de la cita, a cargo del mítico John Romita Jr, y, muy especialmente, la agenda electrónica, una app con la que los asistentes a la convención podrán organizar su visita, planear su calendario y reservar los paneles con mayor comodidad. Además, claro, se recordaron algunos de los nombres fundamentales que protagonizarán la próxima convocatoria: del mundo de los videojuegos (Akira Yamaoka, Dave Jones), los juegos de mesa y rol (Ángel Giráldez, Reiner Knizia), el manga y el anime (Yoichi Takahashi, Shin'ichiro Watanabe), el cómic (Kenny Ruiz, Miguelanxo Prado, Jordi Lefebre, Rick Leonardi) y, por supuesto, del cine y las series (Elijah Wood y Sean Astin, venidos de la Tierra Media de 'El señor de los anillos'; Kevin Smith, Karl Urban y Aya Cash, Kevin Smith, Jason Lee, Michael Rooker, el reparto de 'One Piece' y 'Starship Troopers'), con mención especial a la aportación de Disney, que traerá a Paul Bettany, para estrenar la serie 'Vision Quest', y también a los responsables de estrenos como 'Whalefall', 'Hechizo', Ice Age, En Ebullición' y 'Gatto'. Ah, y un nombre para muy cafeteros: acudirá Anthony Forrest, sandtrooper de 'La guerra de las galaxias', el 'sancta santorum' de la Comic Con. Todos ellos, entre el 1 y el 4 de septiembre, en FYCMA. La programación completa de la segunda edición puede verse aquí.

Gavira: "La segunda edición será mejor que la primera pero peor que la tercera" El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, aseguró durante su intervención que no es casualidad ni coincidencia que Málaga sea "la casa de la San Diego Comic Con" fuera de Estados Unidos: "Aquí tenemos lo que hay que tener, la capacidad de organizar eventos de esta magnitud". Gavira, que reconoció el impulso efectuado por la anterior Consejería de Turismo, liderada por Arturo Bernal, indicó que "el compromiso" desde el Gobierno de Andalucía "se ha incrementado" y auguró que la segunda edición de la convención será "mejor que la primera pero peor que la tercera". En este sentido se expresó también José Antonio Nieto Ballestero, consejero de Inteligencia Artificial de la Junta, quien quiso recordar la frase totémica de Peter Parker/Spiderman para dimensionar la importancia del reto que afronta Andalucía con esta cita: "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad: asociarnos como la referencia en Europa de una marca clave de cultura pop mundial comporta un trabajo a la altura". Y vaticinó: "Dentro de unos años seguro que aparecerá en la agenda de contenidos de la SDCC Málaga el nombre de una persona que ahora mismo se está formando aquí al lado, en el Polo Digital de la Tabacalera".

Fuente: La Opinión de Málaga