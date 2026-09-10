La diseñadora cordobesa Celia Espejo llevará la moda flamenca a la New York Fashion Week.

La diseñadora cordobesa Celia Espejo participará este domingo, 13 de septiembre, en la New York Fashion Week, donde presentará una propuesta de moda flamenca dentro de las actividades organizadas por la Cátedra Internacional de Moda Flamenca Flamentex.

Espejo llevará sus diseños a la pasarela neoyorquina con una colección que combina elementos de la tradición artesanal con nuevos códigos estéticos. Su participación se enmarca en el programa desarrollado conjuntamente por la firma de tejidos Flamentex y el Centro de Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño Essdm.

La iniciativa contempla la presencia de diseñadores españoles en diferentes citas internacionales y ha desarrollado acciones en ciudades como Nueva York, Londres, Milán, París, Perugia o Costa Rica.

Además de su participación en la pasarela, Celia Espejo intervendrá en la grabación de varias producciones audiovisuales en algunos de los enclaves más reconocibles de Nueva York, entre ellos el Puente de Brooklyn, Times Square, la Quinta Avenida y la Hispanic Society.

La diseñadora cordobesa compartirá programación con otros creadores procedentes de distintos puntos de España, entre ellos Teresa Ortiz, de Granada; Ángel Zapata, de Alcolea del Río; Lucía Sarhan, de Málaga; Javier Borjas, de Villaverde del Río; Antonio González, de Guazamara; Adrián Barrios, de Olivares, y Alba Amigo, de Navarra.

También estará presente una propuesta colectiva del equipo de la propia Cátedra Internacional de Moda Flamenca Flamentex.

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El CEO de Essdm, Francisco Valderrama, ha destacado la proyección internacional que supone la participación en esta cita para los diseñadores vinculados al proyecto y para la promoción exterior de la moda española.