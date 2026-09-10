'La discreta enamorada' sustituye a 'El perro del hortelano' en el 50 aniversario del Teatro de la Axerquía

El Teatro de la Axerquía de Córdoba celebrará la próxima semana su 50 aniversario con un ciclo de teatro clásico que finalmente estará integrado por Cuán largo me lo fiáis, La discreta enamorada y Macbeth. La principal novedad es el cambio de programación previsto para el miércoles 16 de septiembre, cuando La discreta enamorada, de Lope de Vega, sustituirá a El perro del hortelano, inicialmente anunciado para esa jornada.

El Instituto Municipal de Artes Escénicas Gran Teatro de Córdoba (IMAE) ha explicado que la obra prevista inicialmente ha tenido que ser retirada del cartel por motivos ajenos al organismo municipal. Las entradas ya adquiridas serán válidas para la nueva función, aunque los espectadores que lo deseen podrán solicitar su devolución a través del correo habilitado por el IMAE.

La compañía cordobesa Trápala Teatro, la más veterana de la ciudad, asumirá las dos primeras jornadas del ciclo. El martes 15 de septiembre, a las 21.30 horas, llevará a escena Cuán largo me lo fiáis, una propuesta que parte de una leyenda vinculada a Córdoba y al origen literario del mito de Don Juan.

Programación del IMAE de septiembre a diciembre. / RAMÓN AZAÑÓN

La compañía convierte en ficción un episodio fechado en 1617, cuando el actor Jerónimo Sánchez habría representado en Córdoba un texto sobre Don Juan que posteriormente habría inspirado a Tirso de Molina para escribir El Burlador de Sevilla. El montaje contará además con la participación del Coro de Ópera de Córdoba y la Camerata Gala.

Un día después, también a las 21.30 horas, será el turno de La discreta enamorada. Trápala Teatro estrenó su versión de esta comedia de Lope de Vega en el Gran Teatro en 2008 y volvió a recuperarla en 2023 con motivo del 150 aniversario de este espacio escénico.

La obra gira en torno a Fenisa, una joven que recurre a su ingenio para conquistar a Lucindo y evitar un matrimonio concertado. El montaje recupera así una de las comedias de enredo del Siglo de Oro español.

'Macbeth' cerrará el ciclo

El programa concluirá el 17 de septiembre, igualmente a las 21.30 horas, con Macbeth, a cargo de Teatro Clásico de Sevilla. La producción ha recibido el Premio Lorca 2026 a la mejor adaptación o versión teatral, además del galardón al mejor vestuario. Su director, Alfonso Zurro, fue también reconocido por este montaje en el Festival de Teatro Clásico de Cáceres de 2025.

Íñigo Núñez y Celia Vioque interpretan al matrimonio protagonista de la tragedia de Shakespeare, en una producción estrenada en 2025 con motivo del vigésimo aniversario de Teatro Clásico de Sevilla.

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Las entradas individuales para cada una de las tres funciones tienen un precio de 15 euros, mientras que el abono para asistir al ciclo completo cuesta 35 euros. Pueden adquirirse a través de la web de Teatros de Córdoba y de la aplicación del IMAE, además de presencialmente en la taquilla del Teatro Góngora, abierta hasta el 30 de septiembre de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas.