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La Diputación de Córdoba se suma a la 2ª edición de Mencitopía, Concurso de Cortometrajes de Doña Mencía

El certamen Mencitopía mantiene su apuesta por la dinamización del medio rural a través de una Sección Oficial y el reto creativo de rodar tres piezas audiovisuales en una jornada

Presentación del 2º Concurso de Cortometrajes Mencitopía.

Presentación del 2º Concurso de Cortometrajes Mencitopía. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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La Diputación de Córdoba ha acogido la presentación del Concurso de Cortometrajes de Doña Mencía, Mencitopía, una "iniciativa que en su segunda edición vuelve a situar al municipio en un punto de encuentro para el cine, la creación audiovisual y el talento joven", según ha explicado el delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba Gabriel Duque.

Duque ha continuado la presentación añadiendo que este proyecto "nace con la vocación de acercar la creación audiovisual al medio rural, favorecer la participación y generar un espacio de encuentro en torno al cine, convirtiendo a esta localidad en escenario para la creación de nuevas historias”.

En su segunda edición, Mecitopía mantiene dos propuestas diferenciadas: una Sección Oficial, abierta a cortometrajes nacionales; y el concurso de cortometrajes exprés Mencitopía 3 en 1, que propone a los equipos participantes el reto de crear tres piezas audiovisuales en un tiempo limitado y utilizando localizaciones concretas del municipio.

Mencitopía es un un concurso organizado por el Ayuntamiento de Doña Mencía junto a la Asociación Cine y Entornos Rurales, y con la colaboración de la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía y la Mancomunidad de la Subbética. Un certamen que consolida así su "apuesta por la cultura, la creatividad y el audiovisual como herramientas de dinamización del territorio, ofreciendo a Doña Mencía un espacio para acoger talento y creación cinematográfica”, ha anotado Duque.

Nuevas oportunidades de encuentro

Por su parte, Vicente Cantero, delegado de Cultura del Ayuntamiento de Doña Mencía ha remarcado el carácter "abierto y participativo" de esta propuesta que pretende "seguir creciendo y generar nuevas oportunidades de encuentro" entre el sector audiovisual, la población local y quienes visitan el municipio atraídos por el cine y la cultura. Cantero ha detallado, además, que Mencitopía se presenta como una iniciativa que reivindica el cine como "herramienta para contarla y para mostrar el patrimonio, los espacios y las posibilidades creativas de los municipios rurales”. En cuanto a la Sección Oficial, ha añadido que está dirigida tanto a "profesionales como a participantes amateur" y permite presentar cortometrajes nacionales de un máximo de cinco minutos de duración, cuyo rodaje sea posterior al 1 de septiembre de 2025. Esta sección contempla un primer premio de 1.000 euros y un segundo premio de 500 euros.

Por su parte, 'Mencitopía 3 en 1' propone a los participantes el reto de desplazarse hasta el municipio y realizar tres cortometrajes de un minuto de duración como máximo cada uno. Estos cortos, según Cantero deben estar rodados en una misma localización del Doña Mencía, pero utilizando un espacio diferente de esa localización para cada pieza. Los rodajes tendrán lugar el 17 de octubre. Esta sección contará con un primer premio de 800 euros y un segundo premio de 500 euros, este último elegido por el público.

Creación desde lo rural

Del mismo modo, el coordinador del Instituto Andaluz de la Juventud en Córdoba, José Carlos García, ha remarcado la importancia de apoyar proyectos que como éste "ofrecen oportunidades reales a nuestros jóvenes creadores que están vinculados a la cultura, la creatividad y al talento audiovisual". Según García, "Mencitopía es un ejemplo de cómo desde lo rural se pueden generar espacios de creación, y lo hace en una segunda edición que refuerza la apuesta audiovisual por la dinamización del territorio".

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Finalmente, Noah Rodríguez, miembro de la Asociación Cine y Entornos Rurales, ha centrado su intervención en el jurado de esta segunda edición de Mencitopía. Un jurado conformado por Teresa Segura, productora y gestora audiovisual; Javier Barbero, cineasta y guionista cordobés vinculado al cortometraje y al cine documental; y Esperanza Guardado, actriz, creadora y guionista cordobesa. Rodríguez ha concluido anunciando que la cita culminará el 24 de octubre de 2026 con las proyecciones y la gala de clausura, donde se darán a conocer los trabajos premiados.

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