Córdoba vuelve a la rutina de ocio con un finde lleno de conciertos, patrimonio y sin dejar atrás las ferias de los pueblos

Tras la Velá de la Fuensanta y con la vuelta al cole ya iniciada, Córdoba sale del 'modo verano' y vuelve oficialmente a la rutina recuperando a su vez el ritmo de ocio propio del otoño. Los conciertos de Miguel Poveda, Antonio Orozco, Niña Pastori y Ara Malikian, entre otros, llenarán las noches de ambiente en los distintos recintos de la ciudad durante todo el fin de semana y siguen las ferias en varios pueblos de la provincia.

Además, la cultura será protagonista con la 9ª edición de las Noches del Patrimonio que este año amplían su oferta a un segundo día y llenarán la ciudad de contenido al caer la noche el viernes y el sábado.

Noches del Patrimonio

La novena edición marca el inicio de una nueva etapa con la evolución hacia las Noches del Patrimonio. En Córdoba, las noches del 11 y 12 de septiembre, el Patrimonio deja de ser únicamente un lugar para visitar y se convierte en un espacio para experimentar, escuchar, recorrer, bailar, descubrir y compartir.

La programación incorpora 18 propuestas dirigidas a todos los públicos y distribuidas por diferentes espacios del casco histórico, además de la apertura nocturna y gratuita de museos, monumentos y yacimientos.

Noche del Patrimonio 2026 en Córdoba. / RAMÓN AZAÑÓN

La propuesta se articula en torno a tres grandes experiencias complementarias: Abierto patrimonio, Vive patrimonio y Escena patrimonio. Estas representan tres maneras diferentes y únicas de acercarse al Patrimonio Mundial. Los dos primeros bloques se desarrollarán paralelamente la noche del sábado en varios enclaves de la ciudad, mientras que el tercero tendrá lugar el viernes en la Sala Orive.

Antonio Orozco y Ara Malikian en la Plaza de Toros

Córdoba afronta este fin de semana una doble cita con la música en directo en la plaza de toros Los Califas. Antonio Orozco y Ara Malikian protagonizarán dos noches consecutivas que reunirán en un mismo escenario dos propuestas muy diferentes: las canciones y la reconocible voz de uno de los grandes nombres del pop español de las últimas décadas, y el particular universo musical de uno de los violinistas con mayor proyección internacional.

Antonio Orozco llegará el viernes a Córdoba, a las 22.00 horas, con La gira de tu vida, la nueva etapa de un proyecto con el que el artista ha celebrado más de 25 años de trayectoria. El concierto permitirá reencontrarse con canciones imprescindibles de su repertorio como Devuélveme la vida o Estoy hecho de pedacitos de ti, dentro de un espectáculo concebido como una celebración compartida entre el artista y su público.

El anterior concierto de Antonio Orozco en Córdoba. / Víctor Castro

Ara Malikian, dentro hace parada en la ciudad con su Intruso world tour, la nueva gira del violinista que parte de una cuestión profundamente personal: la identidad. En este trabajo el violinista pretende acercarse sin prejuicios a músicas aparentemente alejadas entre sí y hacerlas pasar por su propio lenguaje. La música clásica convive así con el rock, el flamenco, el jazz, el tango, las músicas de Oriente Medio y la improvisación. El concierto se podrá disfrutar en Los Califas el sábado a partir de las 22.00 horas.

Doble cita en La Axerquía: Poveda y Niña Pastori

Niña Pastori llega este viernes al Teatro de la Axerquía su último trabajo Color Faina, en el que reinterpreta clásicos de la salsa de Fania Records desde su inconfundible raíz flamenca. Se trata de un espectáculo en el que se unen dos culturas hermanas, la música latina y el flamenco, a través de la emoción, el ritmo y la autenticidad. Tras tres décadas de carrera, la artista gaditana reafirma su espíritu innovador con un directo lleno de fuerza y sensibilidad. El concierto se podrá disfrutar a partir de las 21.30 horas y las entradas están a la venta en la página web del IMAE.

El último concierto de Niña Pastori en Córdoba. / A.J.González

Y el sábado, Miguel Poveda hace parada en Córdoba en la gira con la que celebrará los 15 años de su disco Coplas del Querer, un álbum que marcó un antes y un después en la carrera de Miguel Poveda, al reinterpretar la copla desde una perspectiva contemporánea sin perder la esencia de la tradición. El concierto comenzará a las 21.30 horas, también en La Axerquía

Noches eclécticas

Las Noches Eclécticas regresan este viernes al Palacio de Viana con un ciclo de conciertos que abarca tres fines de semana. Abren el programa este 11 de septiembre Las Migas, el cuarteto de música popular española formado por Paula Ramírez, Marta Robles, Alicia Grillo y Laura Pacios, ganadoras de dos premios Grammy Latino al mejor álbum de música flamenca y que ya pasaron por el Festival de la Guitarra de Córdoba en 2025.

Las Migas estarán este viernes en el Palacio de Viana de Córdoba. / CÓRDOBA

Tanto este como el resto de conciertos tendrán lugar en el Patio de Columnas del Palacio de Viana a partir de las 21.30 horas y el precio de las entradas, que ya están a la venta, es de 15 euros.

Concurso de Atalaje de Tradición

Córdoba volverá a ser escenario el próximo 12 de septiembre de una de las citas más singulares del calendario con la celebración del 11º Concurso Internacional de Atalaje de Tradición Ciudad de Córdoba. Hasta 25 carruajes procedentes de distintos puntos de España y Portugal recorrerán algunos de los principales enclaves de la ciudad en una competición que, además, es la primera prueba puntuable para la 5ª Copa de España de Enganches de Tradición.

Un coche de caballos en los Jardines de la Agricultura, durante el concurso del año pasado. / Ramón Azañón

La competición se desarrollará durante la mañana del sábado 12 de septiembre y constará de tres fases. La primera será la prueba de presentación, que comenzará a las 10.00 horas en los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos. A las 10.20 horas, aproximadamente, comenzará el recorrido desde la avenida del Alcázar. Los participantes afrontarán un itinerario de unos 11 kilómetros, nueve de ellos cronometrados, a una velocidad aproximada de 10 kilómetros por hora. Finalizado el recorrido, los participantes se dirigirán a Caballerizas Reales, donde a las 12.00 horas comenzará la tercera y última prueba oficial: la de manejabilidad, que se desarrollará en la pista central del histórico recinto.

Una exposición recorre medio siglo de la Merced

Para quienes prefieran un plan cultural y más pausado, el Palacio de la Merced acoge hasta el 11 de septiembre Eterna Merced: cincuenta años de historia, arte y devoción. La muestra conmemora el 50 aniversario de Santa María de la Merced a través de fotografías, documentos y piezas vinculadas al patrimonio de la hermandad.

La exposición permite recorrer cinco décadas de historia y acercarse a la evolución de una devoción especialmente vinculada a Córdoba. Entre las piezas destaca una fotografía histórica de Santa María de la Merced vestida por Fray Ricardo de Córdoba, utilizada también como imagen del cartel oficial y considerada de especial valor documental.

La Diputación acoge la exposición 'Eterna Merced' / Manuel Murillo

La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, en la Sala de Presidencia del Palacio de la Merced.

Noches en la Terraza

La programación cultural de la capital suma el viernes 11 una nueva cita de Noches en la terraza, que llevará a la plaza del Triunfo, a las 22.00 horas La Bolera, una propuesta vocal-instrumental de Luisa Arenas que recorre el universo del bolero, la copla y la música hispanoamericana desde una mirada íntima, elegante y profundamente emocional. El espectáculo plantea un viaje por canciones que forman parte de la memoria sentimental de distintas generaciones, abordando temas como el amor, el desgarro, la nostalgia, el deseo y la fuerza de la palabra cantada.

La voz de Luisa Arenas se sitúa en el centro de un formato cercano y cuidado, acompañada por el piano de Alfonso Aroca y la percusión de Manuel Luque.

Programación de Noches en la terraza. / Córdoba

La voz de Luisa Arenas se sitúa en el centro de un formato cercano y cuidado, acompañada por el piano de Alfonso Aroca y la percusión de Manuel Luque. La actuación tendrá entrada libre hasta completar aforo.

Córdoba en Púrpura

Del 8 al 13 de septiembre de 2026, Córdoba rinde homenaje a su patrimonio con una programación cultural única para descubrir la riqueza y el legado de la cultura cristiana en la ciudad: Córdoba en Púrpura. El programa incluye más de 20 actividades, entre visitas guiadas y teatralizadas, propuestas didácticas, experiencias, música y recreaciones históricas, todas ellas desarrolladas en el casco histórico de Córdoba.

Fiestas y ferias en la provincia

La provincia también mantiene durante estos días un amplio calendario festivo. Lucena celebra desde el martes 8 de septiembre su Feria del Valle que se extenderá hasta el sábado, día 12; Bujalance celebra su Feria Real del 9 al 13 de septiembre; Castro del Río, del 9 al 12 de septiembre; Benamejí celebra su Feria en honor a la Virgen de Gracia, del 10 al 13 de septiembre y Almedinilla acoge su Feria Real del 11 al 15 de septiembre.

Paxera en Montemayor

Montemayor celebrará este fin de semana una nueva edición de Paxera, la Feria del Vino Pedro Ximénez, con una programación que reunirá desde el viernes 11 al domingo 13 de septiembre a bodegas, lagares y empresas agroalimentarias en torno al vino dulce de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.

Vidarte en Aguilar

Vidarte vuelve al Castillo de Aguilar con una programación que aúna cultura, arte, vino y gastronomía. La cita se celebrará este sábado, 12 de septiembre, a partir de las 21.00 horas, con acceso por la calle Villa. La actividad plantea un recorrido por distintos espacios del yacimiento en el que el público, organizado en grupos, irá descubriendo diferentes propuestas artísticas mientras disfruta de los vinos y la gastronomía locales.

Montijazz

El festival Montijazz celebrará los días 11 y 12 de septiembre su décima edición en Bodegas Alvear donde cuatro formaciones protagonizarán dos noches de conciertos concebidas para reunir el jazz contemporáneo, el flamenco y la fusión en uno de los espacios patrimoniales más representativos de Montilla.

El cartel está encabezado por Jorge Pardo Trío y completado por Alba Careta Group, Antonio Lizana Quinteto y Lucía Rey Trío. La programación combinará el regreso de artistas que ya pasaron por Montijazz con nuevas propuestas y figuras consolidadas de la música española.