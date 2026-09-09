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La pintora cordobesa María José Ruiz, nueva tutora de Artes Plásticas de la Fundación Antonio Gala

La artista, natural de Montilla, asumirá también la responsabilidad de la galería Espacio Gala y acompañará a los jóvenes creadores residentes

María José Ruiz, pintora

María José Ruiz, pintora

Víctor Castro

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La pintora cordobesa María José Ruiz se incorpora este curso a la Fundación Antonio Gala como nueva tutora de Artes Plásticas y responsable de la galería Espacio Gala, funciones desde las que participará tanto en el acompañamiento de los jóvenes creadores residentes como en la programación expositiva de la institución. Natural de Montilla, Ruiz es licenciada en Bellas Artes y Derecho y académica correspondiente de la Real Academia de Córdoba.

Su trayectoria artística incluye más de un centenar de exposiciones en España y en países como Italia, Francia, Finlandia, Alemania, Irlanda y Perú. Según la Fundación Antonio Gala, su obra forma parte de instituciones y colecciones como la Catedral de Toledo, la Mezquita-Catedral de Córdoba y los museos municipales de Núremberg.

Una trayectoria reconocida

A lo largo de su carrera, María José Ruiz ha recibido distintos reconocimientos, entre ellos el Premio Ciudad de Reggio Calabria, el Premio Pedro Bueno y el Premio de Pintura Fundación Focus-Abengoa.

María José Ruiz es la autora del cuadro de la visita del Papa a España.

La pintora cordobesa María José Ruiz, nueva tutora de Artes Plásticas de la Fundación Antonio Gala. / CÓRDOBA

También ha sido distinguida con la Fiambrera de Plata del Ateneo de Córdoba, la Medalla de Bellas Artes de la Real Academia de Córdoba y el premio Cordobesa del Año.

La Fundación destaca además que la artista es autora del retrato oficial del papa León XIV con motivo de su visita a España.

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Con su incorporación, la institución refuerza el área de Artes Plásticas y la actividad de Espacio Gala, vinculando la experiencia profesional de Ruiz con el proceso creativo y formativo de los residentes.

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