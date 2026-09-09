Lourdes Pastor llevará a Marruecos su espectáculo sobre Lorca y Clara Campoamor.

La cantautora y socióloga Lourdes Pastor participará el próximo mes de octubre en el Congreso Mundial del Flamenco del Instituto Cervantes, donde presentará su espectáculo A la luz del 27. De Lorca a Clara Campoamor en dos actuaciones previstas en Marruecos.

La primera tendrá lugar el 6 de octubre en Casablanca y la segunda, un día después, el 7 de octubre en Rabat. En ambas citas estará acompañada por el guitarrista Ángel Dobao, en un formato basado en la combinación de voz, guitarra, poesía y palabra hablada.

De Lorca a Clara Campoamor

Creado y dirigido por la propia Lourdes Pastor, el espectáculo propone un recorrido por la creación artística y el contexto social y político vinculado a la Generación del 27.

La propuesta incorpora textos y referencias a autores como Federico García Lorca, Rafael Alberti y Miguel Hernández, junto a escritoras como Concha Méndez, Carmen Conde y Lucía Sánchez Saornil, cuyas obras se integran con el flamenco, la canción de raíz y otras expresiones musicales.

También ocupa un lugar destacado la figura de Clara Campoamor, a través de un fragmento de su intervención parlamentaria en defensa del sufragio femenino. El montaje busca así relacionar la producción cultural del periodo con los movimientos sociales, políticos y de reivindicación de derechos que atravesaban la España de aquellos años.

“Quería preguntarme qué estaba pasando realmente en aquel momento, no solo en los círculos literarios, sino también en las plazas de los pueblos, en las minas, en los campos y en la política”, explica Pastor sobre el planteamiento de la obra.

Tras su estreno en Madrid

Las actuaciones en Marruecos llegan después del estreno de A la luz del 27. De Lorca a Clara Campoamor el pasado 14 de abril en el Ateneo de Madrid.

El proyecto ha tenido también una vertiente discográfica con la publicación de Serenidad, una composición en la que Pastor pone música a un poema de Lucía Sánchez Saornil, escritora vinculada al ultraísmo y al anarcofeminismo. La pieza fue grabada junto al guitarrista Melón Jiménez.

La artista ha recibido recientemente reconocimientos como el Premio Meridiana 2026, concedido por la Junta de Andalucía, además del Premio Pura Tomás de Igualdad y el nombramiento como Embajadora de la Convivencia por la Universidad Complutense de Madrid.

Su participación en el Congreso Mundial del Flamenco supone una nueva salida internacional de un proyecto en el que Pastor combina flamenco, poesía, memoria histórica y reivindicación de los derechos de las mujeres.