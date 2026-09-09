Obituario
Fallece a los 77 años el músico cordobés José Santiago ‘Beethoven’
El músico cordobés, conocido popularmente como Beethoven, desarrolló una prolífica carrera profesional que le llevó a formar parte de bandas icónicas como Los Califas y La Banda Sureña
Córdoba despide a José Santiago, referente indiscutible de la escena musical local y pionero de la guitarra eléctrica en la ciudad, que ha fallecido hoy a los 77 años de edad. Conocido popularmente como Beethoven —sobrenombre que adoptó de forma casi accidental en sus tiempos de estudiante en el Conservatorio—, cambió la música clásica y la bandurria por los ritmos del rock and roll inspirados por Elvis y The Beatles.
Sus primeros pasos arrancaron con una modesta guitarra adquirida a plazos y ensayos caseros junto a la generación que abrió camino al género en la provincia. Con apenas 16 años debutó con Los Califas, iniciando un periplo por formaciones emblemáticas como Los Clakers, Las Manos, Flor y Nata, Pica Pica o Trinidad, hasta cofundar La Banda Sureña junto a Quino Carrasco Quinito, Antonio Fernández, Juan Luque y Paco Récord. Éste último ha destacado a este periódico que «no solo se marcha un gran músico, sino una mejor persona, que ha mantenido su alegría y espíritu musical hasta sus últimos días». Con La Banda Sureña autoeditó en Madrid su primer trabajo discográfico en 1982, tras recorrer miles de kilómetros por toda España. Paco Récord añadió que «era también un gran saxofonista, organizador de armonía vocal; y además un buen sentido del humor».
Más que como un artista, José Santiago siempre se definió como un obrero de la música. Su legado queda marcado por una dedicación incansable: casi un centenar de galas por temporada, nueve furgonetas devorando carreteras y multitud de verbenas, salas y plazas a sus espaldas. A lo largo de su extenso periplo compartió cartel y escenario con referentes de la época como Leño, Medina Azahara, Mecano, Serrat o Rocío Jurado, dejando la impronta de un profesional entregado por completo a su vocación.
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