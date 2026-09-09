La iniciativa DMencia explora las urgencias sociales y medioambientales bajo el lema 'Metamorfosis'

La Diputación de Córdoba ha acogido el acto de presentación del calendario expositivo de la 28 edición de DMencia, propuesta decana de arte contemporáneo del programa Periféricos de la Fundación de Artes Plásticas Rafael Botí, dependiente de la institución provincial.

En relación con esta iniciativa, el responsable de Cultura de la Diputación, Gabriel Duque, ha señalado que "este proyecto, decano en nuestra provincia, dedicado al arte contemporáneo, es posible gracias a la colaboración de la institución provincial y del Ayuntamiento menciano".

Gran variedad con 51 propuestas

Duque ha hecho referencia, además, a que "en su 28 edición, esta iniciativa, que cerró el pasado 7 de mayo su convocatoria de intervenciones y exposiciones artísticas, ha recibido un total de 51 propuestas, una cifra significativa que garantiza una gran variedad de disciplinas artísticas, y el carácter multicultural de la muestra con hasta 21 provincias españolas alcanzadas y nacionalidades como Argentina, Colombia, España, Francia, Taiwán o Vietnam".

Por su parte, el alcalde de Doña Mencía, Salvador Cubero, ha insistido en que "bajo el título Metamorfosis. Una revolución antropológica, esta iniciativa pretende situarnos desde la perspectiva del arte contemporáneo ante las urgencias sociales y medioambientales de nuestro tiempo". Para Cubero, "este evento que ha ido ganando importancia en el mundo del arte contemporáneo, edición tras edición, invita a la ciudadanía a reflexionar sobre las distintas cuestiones que se exponen en los distintos proyectos seleccionados. Además, se presenta como una oportunidad única para conocer nuestra localidad".

Finalmente, el comisario de la muestra, Moisés Bedmar, se ha detenido en los trabajos seleccionados para este edición de DMencia, "tres trabajos que estarán presentes en la Casa de la Cultura de la localidad hasta finales de este 2026". Según Bedmar, "esta propuesta de arte contemporáneo dará comienzo con la inauguración de Retratos del otro, de Marta Fresneda, proyecto seleccionado en 2025 que no se pudo realizar debido al retraso en la reapertura del espacio expositivo. Será visitable hasta el 26 de septiembre".

Sobre los trabajos seleccionados este 2026, el comisario ha continuado señalando que "comenzaremos con Kypros Bassoa, de Belén Arévalo, que podrá disfrutarse del 3 al 17 de octubre. Seguiremos con Contar historias (Kóng Kóo), de Chou Ming Yi, que se dará a conocer del del 7 al 21 de noviembre; y finalmente, del 4 al 21 de diciembre, podrá visitarse Volatile, de Gustavo Fuentetaja".