La Corredera, grupo de música: "Es imposible que con estos ingredientes no salga un buen puchero"

Son casi las dos de la tarde y en la plaza de la Corredera la gente se refugia a la sombra de los soportales, caña en mano. Manuel Santiago, Israel Llanos, Álvaro Llanos y Kike Castro aguardan en una de estas terrazas sin pasar desapercibidos, rodeados de amigos, familia, guitarras y algún que otro chiste no tan bueno como su música. Cuatro primos —Manuel y Kike; Israel y Álvaro— que hace poco más de un año se juntaron para poner orden a sus ideas y sacarle brillo al potencial de todo ese puchero de sensaciones que es La Corredera. Hoy, a horas de uno de sus bolos, se reúnen para hablar de pasado, presente y, sobre todo, de mucho futuro. Esto tan solo es el principio.

-Dentro de unos días actuarán en El Carpio, aunque llevan todo el verano sin parar. Vienen de tocar en Montilla y aún les esperan Baena y pueblos de otras provincias. ¿Cómo lo están viviendo?

-Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero nosotros nos sentimos profetas porque llevamos nueve meses haciendo conciertos, tanto en la provincia como en Córdoba. El Ayuntamiento está apoyando mucho a sus artistas y estamos muy agradecidos de que nos haya dado la oportunidad de cantar dos veces en la ciudad. A nivel de grupo está siendo fabuloso. Nos consideramos parte de una familia, y eso es lo que somos: una familia y cuatro amigos que vamos a cantar juntos a diferentes sitios. Además, tenemos la suerte de que el público se está comportando de diez para arriba.

-¿Por qué La Corredera?

-La Corredera ha sido una plaza donde hemos mamado mucho del flamenco. El nombre surgió de ahí. Dos de nosotros nos hemos criado aquí. Nuestro colegio era el Espinar, que está aquí al lado. Al principio no teníamos un nombre de grupo. Empezamos a componer una canción llamada La Corredera, porque nos dimos cuenta de que los niños ya no juegan como jugábamos nosotros cuando éramos pequeños. Nosotros jugábamos allí a la pelota, al trompo, a muchas cosas. Jugábamos aquí cuando La Corredera todavía tenía escalones y abajo estaba el mercadillo. Me daba mucho coraje cuando se me caía el balón por las escaleras. Nos trae muchos recuerdos y, además, es un nombre que lleva a Córdoba por bandera.

-Da la sensación de que estamos ante un buen momento para el talento cordobés. En los últimos años hemos visto el boom de muchas voces emergentes como es su caso. ¿Lo sienten así?

- Yo creo que todo momento es un buen momento. Hay muchísimos artistas que no se han escuchado porque no han salido a la luz. Aquí hay unos pedazos de artistas a los que solo hace falta darles ese empujoncito para que salgan. Córdoba tiene muchísimo talento. Para mí es una de las ciudades con más arte de España y del mundo entero.

-¿Me podrían mencionar algunos de esos artistas?

-Oripandó, por ejemplo. Son chavales que se están esforzando y deberían escucharse mucho más. Son amigos nuestros, cantan muy bien y lo que están haciendo nos gusta mucho.

-Estos días han compartido mucho contenido con Uña y Carne, quienes decían en uno de sus vídeos que “Dios los cría y ellos se juntan”. ¿Se vienen cosas juntos?

-Coincidimos en un concierto y la verdad es que nos cayeron superbién. Son gente muy sencilla. No los conocíamos y tuvieron el detallazo de hacernos ese regalo que se ve en el vídeo. Tenemos muchas ganas de hacer algo con ellos porque hubo feeling. Muchas veces estas cosas se tratan de eso. Hemos estado hablando... Y vamos a hacer algo con ellos. Será exclusiva (Risas).

El grupo de música cordobés La Corredera / Manuel Murillo

-¿Cuál sería su colaboración soñada de todos los tiempos?

-Si puede ser alguien que haya muerto, con Camarón. Totalmente. Y aunque nos gusta mucho La Plazuela, barriendo para nuestra Córdoba, te diríamos que colaborar con Vicente Amigo sería nuestro sueño.

-En Spotify acumulan ya más de 200.000 oyentes mensuales, que se dice pronto. ¿En algún momento imaginaron estar donde están hoy?

-Álvaro sí. Él tenía mucha confianza. Desde que lo hicimos sabía o pensaba que iba a funcionar. La confianza es importante. Al final, como tienen tanto talento y nosotros veníamos de trabajar con otros artistas haciendo canciones que habían gustado, pensé: es imposible que con estos ingredientes no salga un buen puchero.

-¿Ahora mismo hay algo que les frene?

-Nada. El calor (Risas).