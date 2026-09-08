El milagro editorial español apunta a un nuevo récord: 1.300 millones de euros facturados en 2026

Justo cuando los datos del informe PISA alertan de un alarmante batacazo en la comprensión lectora a escala global y la IA amenaza con ponerlo todo patas arriba, el sector del libro vuelve a celebrarse a sí mismo exhibiendo cifras de récord y gráficos que no hacen más que dispararse sin techo aparente. Todo sube, ya sea el número de ejemplares vendidos, el precio de los mismos, la facturación de las librerías y las horas de conexión a Internet para asuntos relacionados con los libros o la lectura. El milagro editorial español, en plena forma. "Desde la pandemia el crecimiento del mercado sigue siendo al alza. Seguimos creciendo sobre crecimiento", ha subrayado este martes Ignacio López, jefe de Market Intelligence de GfK, en la primera sesión del Forum Edita.

El encuentro anual del mundo del libro, que arrancó ayer con un homenaje en el Saló de Cent a la editora Beatriz Moura, llega, según el vicepresidente del Gremi d’Editors de Cataluña, Patrici Tixis, en un momento de “gran vitalidad de la industria editorial”.

Sobre el papel, esto significa que el mercado editorial español ha crecido en torno al 3,7% en el primer semestre de 2026 y que prevé cerrar el año por encima del 4,5%. Un nuevo porcentaje para el optimismo que dejará, según López, alrededor de 1.300 millones de euros en caja. Nuevo récord en el horizonte impulsado, sobre todo, por la ficción y el repunte del cómic tras un par de años de bajón, y asentado en grandes picos de ventas como la campaña de Navidad (13,6% del total de las ventas), Sant Jordi (4,2%), la vuelta al cole (3,6%) y el Black Friday (7,4%). Inesperado, o quizá no tanto, ha sido libro religioso dura

Entre noviembre y diciembre se concentran buena parte de las ventas, lo que explica la previsión al alza para los próximos meses. "Este segundo semestre va a mejorar el primero. Los datos de julio y agosto así lo refrendan", ha destacado el ponente. Por ventas al consumidor final, Cataluña es la región que más crece, con un 5,2% en el primer semestre de 2026, y ya representa un 21,5% del mercado total. A esto ha ayudado, sin duda, que la diada de Sant Jordi batiese una vez más todos los récords, con una facturación de 52,7 millones de euros, un 6% más que en 2025, y la venta de libro en catalán prácticamente duplicada. ¿Otro momento estelar del primer semestre? "La visita del Papa disparó la venta de libro religioso", ha ilustrado López.

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Más llamativo aún es que, en plena era de comercio electrónico y furor tecnológico, las librerías se acercan por primera vez a cifras de 2011 y han facturado durante el primer semestre del año 259 millones de euros, solo uno menos que hace tres lustros. "Han tenido que pasar 15 años. Nadie pensaba que las librerías fueran a recuperar la situación que tuvieron en el pasado. Es uno de los sectores que tienen mejor comportamiento", ha destacado el representante de GfK.