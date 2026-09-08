Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Edad de la compra de la viviendaConstrucción de viviendasSorteo de VPOVPO en Campo de la Verdad y San Rafael de la AlbaidaEl tiempo en Córdoba: ¿fin del calor?Incidente en VuelingGuía Velá de la FuensantaSan RafaelCórdoba CFMolino andalusíHotel Casa de los GuzmanesCarmen González (PSOE)Gala del ComercioFallece el sacerdote José GutiérrezInforme PISAPrimarias PSOE CórdobaReforma del mercado de la CorrederaLa FuensantaDetenidos tras incendio de Cerro MurianoVirus del Nilo en LucenaPiostros
instagramlinkedin

Forum Edita

El milagro editorial español apunta a un nuevo récord: 1.300 millones de euros facturados en 2026

El sector crece un 3,7% durante un primer semestre del año y estima que llegará a diciembre por encima del 4,5%

Barcelona. 23/04/2026. Barcelona. Ambiente del día de Sant Jordi 2026 en Barcelona. AUTOR: Marc Asensio Barcelona, Catalunya, España, Sant Jordi, rosa, libro, amor, tradición, cultura, alegría, ilusión

Barcelona. 23/04/2026. Barcelona. Ambiente del día de Sant Jordi 2026 en Barcelona. AUTOR: Marc Asensio Barcelona, Catalunya, España, Sant Jordi, rosa, libro, amor, tradición, cultura, alegría, ilusión / Marc Asensio Clupés / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

David Morán

Barcelona

Justo cuando los datos del informe PISA alertan de un alarmante batacazo en la comprensión lectora a escala global y la IA amenaza con ponerlo todo patas arriba, el sector del libro vuelve a celebrarse a sí mismo exhibiendo cifras de récord y gráficos que no hacen más que dispararse sin techo aparente. Todo sube, ya sea el número de ejemplares vendidos, el precio de los mismos, la facturación de las librerías y las horas de conexión a Internet para asuntos relacionados con los libros o la lectura. El milagro editorial español, en plena forma. "Desde la pandemia el crecimiento del mercado sigue siendo al alza. Seguimos creciendo sobre crecimiento", ha subrayado este martes Ignacio López, jefe de Market Intelligence de GfK, en la primera sesión del Forum Edita.

El encuentro anual del mundo del libro, que arrancó ayer con un homenaje en el Saló de Cent a la editora Beatriz Moura, llega, según el vicepresidente del Gremi d’Editors de Cataluña, Patrici Tixis, en un momento de “gran vitalidad de la industria editorial”.

Sobre el papel, esto significa que el mercado editorial español ha crecido en torno al 3,7% en el primer semestre de 2026 y que prevé cerrar el año por encima del 4,5%. Un nuevo porcentaje para el optimismo que dejará, según López, alrededor de 1.300 millones de euros en caja. Nuevo récord en el horizonte impulsado, sobre todo, por la ficción y el repunte del cómic tras un par de años de bajón, y asentado en grandes picos de ventas como la campaña de Navidad (13,6% del total de las ventas), Sant Jordi (4,2%), la vuelta al cole (3,6%) y el Black Friday (7,4%). Inesperado, o quizá no tanto, ha sido libro religioso dura

Entre noviembre y diciembre se concentran buena parte de las ventas, lo que explica la previsión al alza para los próximos meses. "Este segundo semestre va a mejorar el primero. Los datos de julio y agosto así lo refrendan", ha destacado el ponente. Por ventas al consumidor final, Cataluña es la región que más crece, con un 5,2% en el primer semestre de 2026, y ya representa un 21,5% del mercado total. A esto ha ayudado, sin duda, que la diada de Sant Jordi batiese una vez más todos los récords, con una facturación de 52,7 millones de euros, un 6% más que en 2025, y la venta de libro en catalán prácticamente duplicada. ¿Otro momento estelar del primer semestre? "La visita del Papa disparó la venta de libro religioso", ha ilustrado López.

Noticias relacionadas

Más llamativo aún es que, en plena era de comercio electrónico y furor tecnológico, las librerías se acercan por primera vez a cifras de 2011 y han facturado durante el primer semestre del año 259 millones de euros, solo uno menos que hace tres lustros. "Han tenido que pasar 15 años. Nadie pensaba que las librerías fueran a recuperar la situación que tuvieron en el pasado. Es uno de los sectores que tienen mejor comportamiento", ha destacado el representante de GfK.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece a los 70 años el sacerdote lucentino José Gutiérrez tras una vida dedicada a la Iglesia
  2. El pueblo de Córdoba cuyos vecinos siguen llamándose como en tiempos de Roma
  3. Una salida legal ante la insolvencia: un empresario de Córdoba queda liberado de 37.257 euros de deuda
  4. El Seprona esclarece el incendio que calcinó 189 hectáreas de Cerro Muriano (Córdoba) y obligó a desalojar a casi 300 personas
  5. Actos vandálicos en la Mezquita-Catedral: la Policía Local identifica a cuatro jóvenes por subir a las columnas frente a la Puerta del Perdón
  6. En directo | Así te hemos contado el partido entre el Sabadell y el Córdoba CF
  7. Trece establecimientos con el distintivo de Tabernas Históricas de la Ciudad de Córdoba recibirán ayudas municipales en 2026
  8. El insólito incidente en un vuelo de Vueling desde Barcelona que acabó con un pasajero expulsado

El comercio de Córdoba celebrará su gran gala de reconocimientos el 26 de septiembre en el Alcázar

El comercio de Córdoba celebrará su gran gala de reconocimientos el 26 de septiembre en el Alcázar

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Los gatos aprenden a manipularnos para conseguir lo que quieren si no les ponemos límites”

Carlos Gutiérrez, veterinario: “Los gatos aprenden a manipularnos para conseguir lo que quieren si no les ponemos límites”

Ochavillo del Río estrena césped artificial y nuevos equipamientos en su campo de fútbol

Ochavillo del Río estrena césped artificial y nuevos equipamientos en su campo de fútbol

Interceptan más de 1.200 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cocos en Sevilla

Interceptan más de 1.200 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de cocos en Sevilla

Albares advierte de que las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla "degradan la relación bilateral"

Albares advierte de que las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla "degradan la relación bilateral"

El San Rafael que lleva casi 400 años recibiendo a quienes llegan a Córdoba y dio origen a una simbólica tradición

El San Rafael que lleva casi 400 años recibiendo a quienes llegan a Córdoba y dio origen a una simbólica tradición

Teamfight Tactics (TFT): ZyK0o se alza con la Riftbeast Cup tras una remontada de campeonato

Teamfight Tactics (TFT): ZyK0o se alza con la Riftbeast Cup tras una remontada de campeonato

Trampantojos

Trampantojos
Tracking Pixel Contents