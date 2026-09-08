El Grupo Capachos impulsa un proyecto de formación vocal e instrumental para jóvenes

El Grupo Capachos ha puesto en marcha el proyecto Tinaja, una iniciativa de formación musical y vocal dirigida a jóvenes de entre 16 y 35 años que nace con el objetivo de crear una cantera para la formación. El proyecto, que cuenta con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, ofrecerá un programa de aprendizaje continuado con trabajo semanal y tres profesores especializados en voz e instrumento.

La convocatoria está abierta tanto a jóvenes que ya tienen experiencia musical como a quienes desean acercarse por primera vez al canto o a la interpretación instrumental. Las personas interesadas deberán cumplimentar el formulario de inscripción antes del próximo 25 de septiembre. Las primeras pruebas de selección están previstas para el domingo 27 de septiembre y permitirán conocer las inquietudes y capacidades de los aspirantes, además de configurar el grupo de trabajo.

Un espacio de aprendizaje, convivencia y crecimiento artístico

La propuesta pretende ofrecer un espacio de aprendizaje, convivencia y crecimiento artístico en el que los participantes puedan descubrir o desarrollar sus posibilidades musicales. Para ello, el programa abordará el desarrollo de la voz, la interpretación, la musicalidad y el trabajo instrumental, con especial atención a la experiencia de hacer música en grupo.

Los tres docentes de Capachos acompañarán a los jóvenes durante el proceso de formación, que permitirá iniciarse o profundizar en distintos aspectos de la interpretación musical. El trabajo semanal dará continuidad a este aprendizaje, abierto a participantes de cualquier lugar de Andalucía con diferentes niveles de experiencia.

Un punto de encuentro para jóvenes con inquietudes artísticas

Junto a la preparación técnica, Tinaja busca convertirse en un punto de encuentro para jóvenes con inquietudes artísticas. El compromiso, el trabajo colectivo, la creatividad y el disfrute de la música forman parte de los valores que la iniciativa del Grupo Capachos quiere fomentar a través de la actividad.

El proyecto tiene una vocación de continuidad vinculada al futuro del Grupo Capachos. La evolución y el compromiso de los participantes podrán facilitar su incorporación progresiva a nuevos proyectos y formaciones relacionados con el grupo, de modo que el proceso de aprendizaje abra también la posibilidad de formar parte de su cantera.

La iniciativa se presenta con el lema Aprender. Cantar. Crecer. Compartir. Las personas interesadas pueden solicitar más información en el correo electrónico info@grupocapachos.es. Aunque las primeras pruebas se desarrollarán el domingo 27 de septiembre, la formación sitúa el proceso de selección durante los meses de septiembre y octubre.