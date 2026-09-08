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Cultura

Córdoba presenta una antología internacional sobre Averroes con 120 poetas de 14 países

La obra, editada por Almuzara con motivo del 900º aniversario del nacimiento del filósofo cordobés, se dará a conocer este miércoles en el Palacio de Orive

Córdoba presenta una antología internacional sobre Averroes con 120 poetas de 14 países.

Córdoba presenta una antología internacional sobre Averroes con 120 poetas de 14 países. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

El Palacio de Orive acogerá este miércoles, 9 de septiembre, a las 19.00 horas, la presentación de la antología Averroes: la luz de la razón. Homenaje poético y encuentros literarios entre Córdoba y Marrakech, una obra en la que han participado 120 poetas de 14 países y nueve traductores.

El proyecto, impulsado por la Asociación Colegial de Escritores de Andalucía, nace con motivo del 900 aniversario del nacimiento de Averroes (Ibn Rushd) en Córdoba y pretende reivindicar tanto la vigencia de su pensamiento como el diálogo cultural a través de la literatura.

La publicación ha sido editada por Almuzara y reúne autores procedentes de España, Marruecos, otros países del mundo árabe, Europa y América. Entre los participantes figuran nombres como Luis García Montero, Antonio Colinas, Juan Carlos Mestre, Juana Castro, Alejandro López Andrada, Manuel Gahete, María Rosal, Raquel Lanseros, Juan Antonio Bernier, Abdul Hadi Sadoun, Abdellatif Laabi, Maram Al Masri o Ahmad Al Shahawy, entre otros.

Conferencia y música tras la presentación

El acto contará con la presencia de algunos de los autores incluidos en la antología. Tras la presentación, el profesor de la Universidad de Sevilla Emilio González Ferrín ofrecerá la conferencia La razón de Averroes y la Modernidad. La jornada concluirá con una intervención musical de Francisco Javier Palomeque, director de Patrimonio Musical Andalusí.

Poetas antologados.

Poetas antologados. / CÓRDOBA

La antología tendrá además presentaciones en Marrakech y Fez, dentro de un proyecto concebido como punto de encuentro literario y cultural entre Córdoba y Marruecos.

La iniciativa cuenta con el respaldo del Instituto Cervantes, CEDRO, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Córdoba, la Asociación de Amistad Andaluza Marroquí (Foro Ibn Rushd) y la Fundación Baleària.

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La Asociación Colegial de Escritores plantea la publicación como un homenaje a la figura de Averroes y a su legado intelectual, pero también como una forma de utilizar la poesía para favorecer el intercambio y el entendimiento entre distintas culturas.

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