Vendimia Teatral cierra en Montilla su segunda edición con una extraordinaria acogida por parte del público

Vendimia Teatral clausura esta tarde su segunda edición en Bodegas Alvear con una extraordinaria acogida por parte del público que, procedente de distintos municipios de Andalucía, ha vuelto a agotar todas las localidades disponibles por segundo año consecutivo.

La iniciativa del Ayuntamiento de Montilla y de la Fundación Alvear ha permitido acercar la historia y el patrimonio vitivinícola del municipio al público mediante una experiencia de teatro inmersivo que ha convertido distintos espacios de la bodega en escenarios de un recorrido compartido entre actores y espectadores.

El director general de Bodegas Alvear, Luis Giménez Alvear, y la presidenta de la Fundación Alvear, Carmen Giménez Alvear, agradecieron la acogida de la actividad y la entrega y dedicación del elenco de actores, que ha mantenido su colaboración altruista en una segunda edición que ha dado continuidad a la propuesta estrenada el pasado año dentro de la programación de la Fiesta de la Vendimia.

La programación ha reunido 16 representaciones distribuidas en cuatro jornadas, con cuatro pases diarios y un aforo limitado a 25 personas por sesión. Este formato ha permitido ofrecer 400 localidades para una experiencia de entre 45 y 60 minutos de duración, en la que los asistentes han recorrido las instalaciones acompañados por personajes relacionados con la historia del vino de Montilla.

La ausencia de una separación tradicional entre el escenario y las butacas ha vuelto a definir el montaje. Los espectadores se desplazan junto a los intérpretes por diferentes dependencias de Bodegas Alvear y forman parte del desarrollo de una historia concebida para acercarles episodios vinculados al vino, a la uva Pedro Ximénez y al patrimonio vitivinícola de la localidad.

La segunda edición ha conservado prácticamente intacta la propuesta original de Juan Carlos Rubio, autor de la obra y responsable de la concepción artística con la que nació Vendimia Teatral. La dirección artística ha pasado en esta ocasión a Antonio Salas Tejada, con pequeños ajustes destinados a mantener viva la representación sin modificar la esencia del montaje.

Una de las escenas de la obra Vendimia Teatral. / José Antonio Aguilar

Mismos actores, mismo altruismo

El elenco ha vuelto a estar integrado por Manuel Valle Romero, Francisco Jurado Hidalgo, Virginia Azcutia Tenorio, Juan Bautista Delgado Chumilla, Paco Vílchez Rodríguez, Rafaela Algaba Sabariego y Luis Ramírez Domínguez. Todos ellos mantienen su participación desinteresada en una iniciativa que aspira a consolidarse como una cita de la programación cultural y festiva de Montilla.

Entre los personajes que han cobrado vida en estos días en Montilla figura Charles Tovey, comerciante inglés y cronista de vinos que viajó a Montilla en 1873 y quedó prendado de sus vinos. El recorrido también acerca al público la figura de Diego de Alvear y Ponce de León, marino, cartógrafo y explorador de fama internacional.

La representación incluye, además, a Sabina Alvear y Ward, una mujer adelantada a su época, con una sólida formación cultural y un marcado carácter cosmopolita; y a Gaspar Billanueva, el capataz que dio nombre a uno de los vinos más famosos de Bodegas Alvear. A través de estos personajes, la propuesta teatral enlazó la historia de la bodega con el legado vitivinícola montillano.

Cooperación como consolidación cultural

La presidenta de la Fundación Alvear, Carmen Giménez de Alvear, explicó que el objetivo de la iniciativa era consolidar Vendimia Teatral como una cita permanente dentro de la Fiesta de la Vendimia. La continuidad del montaje se ha apoyado en la colaboración entre el Ayuntamiento de Montilla y la fundación, así como en la participación del reparto y en la acogida del público, que ha vuelto a agotar las localidades disponibles.

En relación con este proyecto, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, señaló que “Montilla tiene un proyecto muy claro en el que la cultura, el patrimonio, el turismo y nuestra tradición vitivinícola se complementan para generar oportunidades de desarrollo económico y social”.

El primer edil destacó también la cooperación entre la Administración local, las empresas y las entidades privadas. En ese sentido, afirmó que “el Ayuntamiento puede poner la semilla, pero este tipo de proyectos solo son posibles gracias al compromiso del tejido empresarial y de entidades como la Fundación Alvear, que contribuyen a reforzar la marca Montilla como un destino vinculado a la calidad y a la excelencia”.

El escenario de las representaciones aportó el contexto histórico de una empresa fundada en 1729. Alvear es la bodega más antigua de Andalucía y la segunda más antigua de España, con una trayectoria de casi tres siglos durante los que mantuvo su carácter familiar. Su titularidad se transmitió de padres a hijos y permanece en manos de la octava generación.

Desde la firma montillana subrayaron que se trata de “ocho generaciones de amor al vino y dedicación exclusiva al campo que perviven con entusiasmo, una trayectoria que demuestra el compromiso y el respeto que la familia tiene a la tierra y a la vid, a las cuales se han dedicado con rigor y pasión”.

Las sucesivas generaciones han contribuido tanto a la modernización técnica de la empresa como a la conservación de su patrimonio arquitectónico. Ese legado ha vuelto a servir de escenario para una propuesta integrada en la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles, que ha acercado al público la historia del vino desde el interior de una de las bodegas históricas de España.