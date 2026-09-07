Córdoba recibe este fin de semana a Antonio Orozco y al violinista Ara Malikian en dos conciertos en la plaza de toros

Córdoba afronta este fin de semana una doble cita con la música en directo en la plaza de toros Los Califas. Antonio Orozco, el viernes 11 de septiembre, y Ara Malikian, el sábado 12, protagonizarán dos noches consecutivas que reunirán en un mismo escenario dos propuestas muy diferentes: las canciones y la reconocible voz de uno de los grandes nombres del pop español de las últimas décadas, y el particular universo musical de uno de los violinistas con mayor proyección internacional.

Según ha indicado los Califas Fest en una nota, ambos conciertos comenzarán sobre las 22.00 horas y forman parte de la programación musical que durante 2026 está convirtiendo Los Califas en uno de los principales escenarios para grandes conciertos en Córdoba.

De 'Mi vida a tu vida'

Antonio Orozco llegará el viernes a Córdoba con La gira de tu vida, la nueva etapa de un proyecto con el que el artista ha celebrado más de 25 años de trayectoria. El tour toma el relevo de La gira de mi vida, con la que durante 2025 realizó un recorrido por su carrera y que obtuvo una extraordinaria respuesta del público, con prácticamente todos los aforos completos y más de 250.000 entradas vendidas.

Un concierto de Antonio Orozco en Córdoba. / Víctor Castro

Ahora Orozco cambia el punto de vista. Si aquella gira miraba hacia su propia historia, La gira de tu vida pone el foco en quienes han acompañado sus canciones durante todos estos años. Temas que han terminado asociados a historias personales, encuentros, despedidas o momentos importantes y que adquieren una nueva dimensión cuando miles de personas vuelven a cantarlos juntas.

El concierto permitirá reencontrarse con canciones imprescindibles de su repertorio como Devuélveme la vida o Estoy hecho de pedacitos de ti, dentro de un espectáculo concebido como una celebración compartida entre el artista y su público.

Orozco llega a Córdoba respaldado por una trayectoria que supera el millón y medio de discos vendidos, con un disco de diamante, nueve discos de platino, un Premio Ondas al Mejor Artista en Directo y una nominación a los Latin Grammy. A lo largo de su carrera ha ofrecido más de 3.000 conciertos en España, Europa y Latinoamérica.

Ara Malikian, identidad como hilo conductor del espectáculo

Solo 24 horas después, Los Califas cambiará completamente de registro para recibir a Ara Malikian, que llega a Córdoba con su Intruso world tour, la nueva gira del violinista que parte de una cuestión profundamente personal: la identidad.

Ara Malikian en un concierto en Córdoba / A.J. González

Nacido en Líbano en una familia de origen armenio y posteriormente establecido en Europa, Malikian convierte esa sensación de no pertenecer completamente a ningún lugar en el hilo conductor de un espectáculo que reivindica precisamente la mezcla de culturas como fuente de creación.

Intruso resume también una de las claves de toda su trayectoria: acercarse sin prejuicios a músicas aparentemente alejadas entre sí y hacerlas pasar por su propio lenguaje. La música clásica convive así con el rock, el flamenco, el jazz, el tango, las músicas de Oriente Medio y la improvisación.

Bach, Mozart o Paganini pueden encontrarse en un mismo universo con sonidos populares y contemporáneos, siempre bajo una interpretación en la que el virtuosismo técnico comparte protagonismo con el humor, la narración y una puesta en escena alejada de las convenciones del concierto clásico.