Pablo López conquista la Axerquía de Córdoba con su regreso a la ciudad

Pablo López ha vuelto a brillar este sábado, 5 de septiembre, en el Teatro de la Axerquía de Córdoba, donde ha ofrecido una de las grandes citas musicales del verano en la capital cordobesa.

El artista malagueño ha cumplido con su esperado regreso a Córdoba dentro de su gira El Niño del Espacio en Concierto 2026, en un concierto en el que ha repasado algunos de sus temas más conocidos y ha presentado parte de las nuevas composiciones que formarán parte de su esperado álbum.

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Pablo López vuelve a brillar en la Axerquía / A.J. González

La noche ha dejado así un nuevo encuentro entre Pablo López y el público cordobés, que ha acompañado al cantante en una actuación marcada por la emoción, el piano y sus grandes canciones.