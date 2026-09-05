Concierto
Pablo López conquista la Axerquía de Córdoba con su regreso a la ciudad
El artista malagueño ofrece una noche de música y emoción dentro de su gira ‘El Niño del Espacio en Concierto 2026’
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Pablo López ha vuelto a brillar este sábado, 5 de septiembre, en el Teatro de la Axerquía de Córdoba, donde ha ofrecido una de las grandes citas musicales del verano en la capital cordobesa.
El artista malagueño ha cumplido con su esperado regreso a Córdoba dentro de su gira El Niño del Espacio en Concierto 2026, en un concierto en el que ha repasado algunos de sus temas más conocidos y ha presentado parte de las nuevas composiciones que formarán parte de su esperado álbum.
La noche ha dejado así un nuevo encuentro entre Pablo López y el público cordobés, que ha acompañado al cantante en una actuación marcada por la emoción, el piano y sus grandes canciones.
- La Vuelta a España 2026 pasa por Córdoba: mapa, recorrido, horarios y todos los pueblos por los que cruzará el pelotón
- La Junta de Andalucía abre de forma extraordinaria el acceso a seis bolsas de trabajo de profesores de secundaria: estas son las especialidades y los requisitos
- Ángel Ortiz comunica a sus compañeros del PSOE su intención de presentarse a las primarias para la Alcaldía de Córdoba
- Rafael Sánchez de Puerta, sobre la venta de Deoleo: 'El Gobierno ha intervenido en operaciones similares, esta podría ser una
- Una persona herida tras ser atropellada por un coche cuando circulaba en patinete por el Vial Norte
- De 'farmear aura' a construir la Sagrada Familia: Córdoba se rinde al mundo de los juegos de mesa
- Un año de Vueling en Córdoba: la aerolínea mantiene la ruta con Barcelona con menos frecuencias en noviembre y una pausa en enero
- El Ayuntamiento de Córdoba pone ya fecha a la adjudicación de las obras del nuevo Pabellón de la Juventud