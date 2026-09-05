Fenómeno infantil
Luli Pampín hace vibrar Córdoba con su espectáculo ‘El Libro Musical’
La artista hispano-argentina reúne al público familiar en la Plaza de Toros Los Califas con una propuesta llena de música, baile y efectos visuales
Luli Pampín ha hecho disfrutar este sábado, 5 de septiembre, a los más pequeños de Córdoba con su espectáculo ‘El Libro Musical’, celebrado en la Plaza de Toros Los Califas. La artista hispano-argentina ha convertido la cita en una experiencia familiar en la que la música, el baile y la interacción con el público han sido protagonistas.
La propuesta ha permitido a los niños cantar, bailar, jugar y aprender mientras se adentraban en el colorido universo de Luli Pampín, acompañados por los personajes de su imaginario. El espectáculo combina narrativa, música y efectos visuales en una puesta en escena especialmente diseñada para el público infantil.
Con millones de seguidores y más de 6.000 millones de visualizaciones de sus vídeos en redes, Luli Pampín se ha consolidado como uno de los grandes fenómenos musicales infantiles de los últimos años, con una propuesta basada en canciones, mensajes positivos e imaginación.
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