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La constelación del perro

Jacob Elordi en un fotograma de 'La constelación del perro'.

Jacob Elordi en un fotograma de 'La constelación del perro'.

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Manuel Ángel Jiménez

Manuel Ángel Jiménez

Ridley Scott, el prolífico director de emblemáticas películas como Alien, el octavo pasajero (1979), Blade Runner (1982) o Thelma y Louise (1991), vuelve a la carga a sus 88 años y con más de una cincuentena de títulos como realizador en su extensa filmografía con esta adaptación literaria de la novela homónima de Peter Heller. Película postapocalíptica, protagonizada por un personaje (interpretado por Jacob Elordi) -antiguo mecánico y ahora piloto de avioneta- y su perro, después de una pandemia vírica que casi ha aniquilado a la humanidad, sobrevive dejándose llevar por los aires, entre las nubes, evocando su pasado, entre la melancolía y la nostalgia. El peligro viene dado por una serie de bandas violentas a cuyos componentes denominan “Segadores”. El único aliado del protagonista es un armado ex militar encarnado en Josh Brolin, dispuesto a no dejar títere con cabeza en caso de que los violentos aparezcan por su territorio. Además, en el último tramo del filme entrarán es escena un padre y una hija, representados por Guy Pearce y Margaret Qualley, cuando el aviador tenga que realizar un aterrizaje forzoso entre la vegetación en un terreno desconocido para él, huyendo de algún que otro peligro se dará de bruces con quienes volverá a vivir alguna que otra extraña aventura, encontrándose con alguien que le pueda inyectar un hálito de vida después de vegetar durante demasiado tiempo. Por tanto, la producción permite permeabilizar diferentes conatos de distintos géneros, desde el filme de aventuras hasta el romance después de la ciencia ficción.

La música es una pieza fundamental, tanto las canciones intercaladas como la estupenda banda sonora compuesta por Harry Gregson-Williams, a la hora de ilustrar, por ejemplo, los vuelos en soledad del protagonista, con la única compañía de su can, fotografiados por Messerschmidt.

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El filme, como los que firma en los últimos años este cineasta británico, aun no llegando al nivel de sus mejores tiempos, que se suele convenir en que fueron los primeros, sí que se puede considerar de un nivel notable si lo comparamos con la generalidad de los estrenos de la cartelera actual.

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