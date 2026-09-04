El universo Puccini llega a Córdoba con un concierto lírico que recorrerá lo mejor de sus obras

En los teatros y auditorios de todo el mundo se celebran homenajes a Giacomo Puccini, compositor italiano de ópera. Sin embargo, pocas propuestas tienen la capacidad de acercar su vida e historia musical al público como el concierto que aterriza en Córdoba el próximo 18 de septiembre, en el Teatro Góngora, protagonizado por un elenco artístico procedente del único festival dedicado íntegramente a la figura de Puccini: el Festival Puccini de Torre de Lago.

El concierto de Puccini abrirá el Festival Lírico de Córdoba.

Será la primera vez que Córdoba acoja un concierto monográfico dedicado al compositor, donde se interpretarán las arias más conocidas y apreciadas de las 12 óperas de Puccini que han encandilado a personas de todo el mundo.

Un concierto lírico extraordinario

Durante más de una hora, cinco cantantes procedentes del Festival Puccini de Torre de Lago recorrerán algunas de las escenas y arias más emblemáticas y apreciadas por el público. En total, el público cordobés disfrutará de 17 arias, formando un programa que ha sido concebido para mostrar la riqueza, variedad y fuerza teatral de la música pucciana.

Orquesta. / Córdoba

Además, los espectadores podrán encontrar, sobre un mismo escenario, alguno de los títulos más destacados de Puccini: Turandot, Tosca, La Bohème, Madama Butterfly, La Rondine, Manon Lescaut, Gianni Schicchi, Il Tabarro, Suor Angelica, Le Villi, La fanciulla del West y Edgar.

Un homenaje a la tradición lírica de Córdoba

El concierto de Puccini abrirá el Festival Lírico de Córdoba y homenajeará a la anterior Semana Lírica de Córdoba y a todos aquellos que han llevado a la ciudad a ser una de las más importantes en el circuito lírico español. También pretende ofrecer a todos los amantes de la ópera un concierto exclusivo, íntimo y lleno de emociones puramente italiana y pucciniana.

La cita tendrá lugar a las 20.00 horas y las entradas se pueden conseguir en la taquilla del Teatro Góngora o a través de su web.

Ficha artística Carlo Rafaelli, tenor.

tenor. Luca Bruno , barítono.

, barítono. Shoko Okada , soprano.

, soprano. Guiomar Cantó , soprano.

, soprano. Elizabetta Zizzo , soprano.

, soprano. Aylin Plá, piano.

El recital lírico 'Puccini in Privato' aterriza en Córdoba. / Córdoba