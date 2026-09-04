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Cultura

La Casa Museo Guadamecí Omeya encara la recta final de su 20 aniversario con nuevas actividades en Córdoba

El programa incluye rutas patrimoniales, visitas al museo y un seminario científico en octubre sobre el futuro del guadamecí y el cordobán

Guadamecí.

Guadamecí. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

La Casa Museo Guadamecí Omeya afronta la recta final de su 20 aniversario con nuevas actividades abiertas a la ciudadanía y la celebración de un seminario científico. Bajo el lema 20 Años de Legado Museístico Vivo, la programación busca reivindicar el guadamecí y el cordobán como parte del patrimonio cultural de Córdoba y favorecer su transmisión a las nuevas generaciones.

El programa conmemorativo ha contado durante el año con visitas y rutas gratuitas, entre ellas, los Domingos de museo y las Rutas patrimoniales, que han completado aforo. La programación continuará el 13 de septiembre con un Domingo de museo y el 16 de septiembre con la ruta Geometría sagrada, que recorrerá la Mezquita-Catedral para conectar sus elementos ornamentales con los diseños del cuero decorativo.

La Casa Museo Guadamecí Omeya encara la recta final de su 20 aniversario con nuevas actividades en Córdoba.

La Casa Museo Guadamecí Omeya encara la recta final de su 20 aniversario con nuevas actividades en Córdoba. / CÓRDOBA

Uno de los principales actos será el seminario científico del 8 de octubre, organizado por la Delegación para el Centro Histórico del Ayuntamiento de Córdoba con la colaboración de la Casa Museo. El encuentro reunirá a especialistas, investigadores, responsables de patrimonio e instituciones para analizar la historia, técnica y conservación del guadamecí y el cordobán, así como sus posibilidades de salvaguarda y un eventual reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial.

La programación continuará con otro Domingo de museo el 11 de octubre, una última cita el 29 de noviembre y la ruta patrimonial La Piel en la Ciudad el 30 de diciembre, por el entorno de la Judería y los antiguos espacios vinculados a los oficios del cuero. Las actividades pueden reservarse a través de la web oficial del aniversario.

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El programa culminará en diciembre con un acto institucional junto a las autoridades locales, con el que se hará balance de los 20 años de trayectoria de la Casa Museo y se abrirá una nueva etapa centrada en la difusión, protección y transmisión de este patrimonio cordobés.

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