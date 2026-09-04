Cultura
La Casa Museo Guadamecí Omeya encara la recta final de su 20 aniversario con nuevas actividades en Córdoba
El programa incluye rutas patrimoniales, visitas al museo y un seminario científico en octubre sobre el futuro del guadamecí y el cordobán
La Casa Museo Guadamecí Omeya afronta la recta final de su 20 aniversario con nuevas actividades abiertas a la ciudadanía y la celebración de un seminario científico. Bajo el lema 20 Años de Legado Museístico Vivo, la programación busca reivindicar el guadamecí y el cordobán como parte del patrimonio cultural de Córdoba y favorecer su transmisión a las nuevas generaciones.
El programa conmemorativo ha contado durante el año con visitas y rutas gratuitas, entre ellas, los Domingos de museo y las Rutas patrimoniales, que han completado aforo. La programación continuará el 13 de septiembre con un Domingo de museo y el 16 de septiembre con la ruta Geometría sagrada, que recorrerá la Mezquita-Catedral para conectar sus elementos ornamentales con los diseños del cuero decorativo.
Uno de los principales actos será el seminario científico del 8 de octubre, organizado por la Delegación para el Centro Histórico del Ayuntamiento de Córdoba con la colaboración de la Casa Museo. El encuentro reunirá a especialistas, investigadores, responsables de patrimonio e instituciones para analizar la historia, técnica y conservación del guadamecí y el cordobán, así como sus posibilidades de salvaguarda y un eventual reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial.
La programación continuará con otro Domingo de museo el 11 de octubre, una última cita el 29 de noviembre y la ruta patrimonial La Piel en la Ciudad el 30 de diciembre, por el entorno de la Judería y los antiguos espacios vinculados a los oficios del cuero. Las actividades pueden reservarse a través de la web oficial del aniversario.
El programa culminará en diciembre con un acto institucional junto a las autoridades locales, con el que se hará balance de los 20 años de trayectoria de la Casa Museo y se abrirá una nueva etapa centrada en la difusión, protección y transmisión de este patrimonio cordobés.
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