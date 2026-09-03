La Velá, la Vendimia de Montilla y el Festival de Juegos centran un fin de semana cargado de música, ferias y más en Córdoba

El primer fin de semana de septiembre llega a Córdoba con una agenda cargada de propuestas para todos los públicos. Del viernes 4 al domingo 6, la capital y distintos municipios de la provincia acogen música en directo, flamenco, cultura, fiestas tradicionales, actividades familiares y citas varias. Entre los grandes reclamos destacan la nueva edición del Festival Internacional de Juegos, la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles o la Velá de la Fuensanta.

La oferta cultural también mantiene un espacio destacado, con nuevas citas del 8º Ciclo de Lírica en Córdoba y exposiciones que permiten acercarse al patrimonio y la historia de la ciudad. A todo ello se suman las fiestas patronales de varios pueblos y otras celebraciones que mantienen activo el calendario festivo de la provincia.

La Velá de la Fuensanta da la bienvenida al nuevo curso festivo

La capital vuelve a vivir una de sus citas más tradicionales con la Velá de la Fuensanta, que se celebrará del 4 al 8 de septiembre en los alrededores del santuario y la plaza del Pocito. La fiesta, dedicada a la Virgen de la Fuensanta, vuelve a combinar tradición, gastronomía, música y actividades para toda la familia.

La inauguración tendrá lugar el viernes a las 22.00 horas con el pregón del párroco del barrio, Ignacio Sierra Quirós. Después habrá actuaciones de copla de Cristina Carrasco, un concierto de Sastipen y la actuación de la Orquesta Aldebarán.

Imagen de archivo de la Velá. / Manuel Murillo

El sábado, la jornada comenzará al mediodía con el reparto de fruta y la tradicional sardiná, para continuar por la tarde con música y animación infantil. Por la noche actuarán los coros Yerbabuena y Ritmo Sureste y Mozárabe, con su tributo al rock andaluz, mientras que la madrugada estará protagonizada por el Remember de Dj Faxion. Las tradicionales campanillas de cerámica y las propuestas gastronómicas asociadas a la Velá volverán a ser otro de los atractivos de una celebración que marca el arranque de la nueva temporada festiva cordobesa.

El Guadalquivir se llena de piraguas con la Ruta del Caimán

La programación de la Velá tendrá además una vertiente deportiva con la Ruta del Caimán, organizada por el Club de Piragüismo de Córdoba los días 5, 6 y 8 de septiembre. La actividad permitirá a más de 400 personas acercarse al piragüismo en aguas del Guadalquivir.

La ruta del caimán de la Fuensanta. / A.J.González

Se trata de una propuesta gratuita y no competitiva que contempla un total de 12 travesías. La iniciativa cuenta con el apoyo del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba y se integra en el programa de la Velá de la Fuensanta.

El 21º Festival Internacional de Juegos estrena sede

Uno de los grandes acontecimientos del fin de semana será la 21ª edición del Festival Internacional de Juegos de Córdoba, que se celebrará a lo largo de todo el fin de semana en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC). La cita, organizada por la asociación cultural Jugamos Tod@s en colaboración con las delegaciones de Juventud de la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba, cambia de escenario después de dos décadas en el Palacio de la Merced.

La entrada será libre y gratuita, al igual que la participación en las actividades. El festival abrirá sus puertas el viernes de 19.00 a 1.00 horas y el sábado de 11.00 a 1.00 horas, mientras que el domingo permanecerá abierto de 12.00 a 19.00 horas. Ese mismo domingo, a las 11.00 horas, tendrá lugar la ceremonia de premios en el auditorio del CEFC.

Imagen del 20º Festival Internacional de Juegos de Córdoba. / Víctor Castro

La línea 8 de Aucorsa contará durante estos días con una parada adicional junto al recinto. El festival también desarrollará la acción solidaria Jugar hace Córdoba, destinada a recoger juegos de mesa para centros cívicos y asociaciones sociales de barrios desfavorecidos.

Montilla se vuelca con la Fiesta de la Vendimia

Montilla será otro de los grandes focos de actividad durante el fin de semana con la celebración de la 71ª Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles, que se prolongará hasta el 7 de septiembre. La localidad cordobesa ha preparado un amplio programa que combina tradición, vino, música, deporte y propuestas culturales.

El viernes 4 arrancará con la Vendimia Teatral en Bodegas Alvear, una experiencia de teatro inmersivo que recorre la historia y el patrimonio vitivinícola de Montilla. También se podrá visitar el Túnel del Vino, en el Paseo de las Mercedes, de 19.30 a 22.30 horas, con entrada de dos euros y copa incluida. La jornada contará además con la 6ª Marcha Senderista de Vendimia, una exhibición ecuestre y el 2º Trofeo Miguel Navarro Polonio, antes del pregón oficial, a las 21.30 horas, en Bodegas Pérez Barquero.

Pisa de la uva del año pasado durante Montilla en Vendimia. / José Antonio Aguilar

La música tomará el relevo durante la noche con la Orquesta La Travesura en la plaza de la Merced y el Cuarteto Antídoto en la Verbena El Barrio. El sábado continuarán la Vendimia Teatral y el Túnel del Vino, junto a conciertos de Maikel y Los Enganches y La Rock & Ríos Band, grupo tributo a Miguel Ríos. El domingo llegará uno de los momentos más tradicionales con la misa flamenca, la procesión de la Virgen de las Viñas y, a las 22.15 horas, la pisa de la uva y la bendición del primer mosto en la plaza de la Merced.

La lírica vuelve a la Sala Orive

La música clásica tendrá también un papel destacado con el 8º Ciclo de Lírica en Córdoba, que se celebra del 3 al 10 de septiembre en la Sala Orive. El programa reivindica el canto lírico como patrimonio cultural y presta especial atención a las voces cordobesas, con cuatro conciertos dedicados a grandes momentos de la ópera, la zarzuela y la canción lírica.

El viernes 4, a las 20.30 horas, será el turno de la soprano Carmen Larios y el barítono Francisco Bermudo, acompañados al piano por Silvia Mkrtchian. El sábado 5, a la misma hora, actuarán la soprano Lucía Tavira, la mezzosoprano Sandra Ferrández y el barítono Javier Franco, también con Silvia Mkrtchian al piano.

Las actuaciones tienen entrada libre hasta completar aforo, por lo que la organización recomienda acudir con antelación.

Pablo López, de gira en La Axerquía

Pablo López recalará el sábado en el teatro de la Axerquía con su gira 2026 El Niño del Espacio. El artista malagueño llegará acompañado de su banda y con una puesta en escena diseñada para presentar tanto sus grandes éxitos como las canciones de su nuevo trabajo.

Pablo López, durante un concierto en Córdoba en 2023. / Manuel Murillo

El concierto está previsto para las 21.30 horas. Las localidades se sitúan entre los 35 y los 60 euros.

Luli Pampín, propuesta musical para toda la familia

Ese mismo sábado, la plaza de toros de Los Califas recibirá una propuesta dirigida especialmente al público familiar: Luli Pampín presentará El Libro Musical.

Luli Pampin, el fenómeno musical infantil llega a Córdoba en septiembre. / CÓRDOBA

El espectáculo del fenómeno infantil combina música, elementos audiovisuales y una propuesta escénica pensada para disfrutar en familia.

Silvia Herrerías en la Posada del Potro

La noche del sábado también tendrá acento flamenco en la Posada del Potro, donde el Centro Flamenco Fosforito recupera su ciclo Café Cantante. La propuesta reivindica el ambiente de los antiguos cafés cantantes del siglo XIX y da protagonismo al baile flamenco y a nuevos talentos y figuras emergentes.

La protagonista de esta sesión será Silvia Herrerías, que estará acompañada al cante por Miguel del Pino y José ‘El Caja’ y a la guitarra por Alberto Lucena. El recital comenzará a las 21.30 horas y la entrada será libre hasta completar aforo. Los tickets se entregarán 90 minutos antes del comienzo del espectáculo.

Una exposición recorre medio siglo de la Merced

Para quienes prefieran un plan cultural y más pausado, el Palacio de la Merced acoge hasta el 11 de septiembre Eterna Merced: cincuenta años de historia, arte y devoción. La muestra conmemora el 50 aniversario de Santa María de la Merced a través de fotografías, documentos y piezas vinculadas al patrimonio de la hermandad.

La exposición permite recorrer cinco décadas de historia y acercarse a la evolución de una devoción especialmente vinculada a Córdoba. Entre las piezas destaca una fotografía histórica de Santa María de la Merced vestida por Fray Ricardo de Córdoba, utilizada también como imagen del cartel oficial y considerada de especial valor documental.

La Diputación acoge la exposición 'Eterna Merced' / Manuel Murillo

La muestra puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas, en la Sala de Presidencia del Palacio de la Merced.

Antonio Carlos 'Titín' en Noches en la Terraza

La programación cultural de la capital suma el viernes una nueva cita de Noches en la terraza, que llevará a la plaza del Triunfo, a las 22.00 horas, la propuesta Canción Casera del cantautor cordobés Antonio Carlos Titín.

Programación de Noches en la terraza. / Córdoba

El músico construye su propuesta desde la canción de autor y la cercanía, incorporando sonoridades vinculadas al pop y al rock. La actuación tendrá entrada libre hasta completar aforo.

Fiestas y ferias en la provincia celebra sus fiestas patronales

La provincia también mantiene durante estos días un amplio calendario festivo. Iznájar celebra del 4 al 8 de septiembre sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Piedad, con un programa que combina actos tradicionales, música y actividades para todas las edades.

Priego de Córdoba cierra las suyas este sábado 5 de septiembre, mientras que en Cabra se extenderán del 3 al 8 de septiembre, en Posadas del 4 al 8 de septiembre y en Villa del Río del domingo 6 hasta el día 10.