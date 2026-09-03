Pozoblanco celebra el vigésimo aniversario del Teatro El Silo con actuaciones y la Noche Blanca de la Cultura

El Teatro El Silo de Pozoblanco cumple el próximo 8 de septiembre los 20 años desde su apertura, una fecha que será celebrada con una serie de actuaciones especiales para conmemorar la efeméride. La cita será la noche del 11 de septiembre con la proyección de un videomapping donde se recuerden momentos claves desde su construcción, su apertura y algunas de las actuaciones que se han podido disfrutar en el espacio cultural en todo este tiempo.

El videomapping que hará un recorrido visual de estos 20 años, será proyectado sobre las paredes exteriores del Teatro El Silo y estará seguido de una sorpresa que aún no ha sido desvelada, para continuar con un concierto de la Banda de Música Sinfónica Municipal de Pozoblanco en el auditorio del parque Aurelio Teno.

El aniversario también se completará con la celebración de la octava Noche Blanca de la Cultura, que se celebrará la noche del día 12 de septiembre desde las 20.00 horas hasta las 2.00 de la madrugada. El formato seguirá siendo el mismo, con actuaciones cada 30 minutos en distintos puntos y rincones emblemáticos de Pozoblanco. La noche comenzará en la plaza del Pozo Viejo y finalizarán las actuaciones en la puerta del Teatro El Silo.

Exposición en el paseo Marcos Redondo

La conmemoración del 20 aniversario se completará con la exposición Reciclando con Arte, en la que participarán 20 artistas plásticos de la localidad, que expondrán sus obras en el paseo Marcos Redondo durante la celebración de la Noche Blanca de la Cultura.

La concejala de Cultura, Marisa Sánchez, y el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, han desgranado la programación cultural, que se desarrollará durante el fin de semana para celebrar el aniversario del teatro, "un referente cultural para el norte de la provincia de Córdoba por donde no solo han pasado compañías de teatro y actuaciones de primera categoría, sino varias generaciones de pozoalbenses", ha destacado Cabello.

La concejala ha detallado que la programación de las actuaciones para la Noche Blanca de la Cultura, que ha calificado como "uno de los mayores escaparates de la cultura local", se repartirá por los domicilios de Pozoblanco y que en breve será presentada la programación de otoño para el Teatro El Silo.