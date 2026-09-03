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Pablo López aterriza este sábado en La Axerquía con su gira ‘El niño del espacio’

El artista malagueño actuará a partir de las 21.30 horas y ofrecerá un repertorio que combinará sus grandes éxitos con las canciones de su nuevo trabajo

Pablo López, en un concierto en La Axerquía en 2023.

Pablo López, en un concierto en La Axerquía en 2023. / Manuel Murillo

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Manuel Á. Larrea

Manuel Á. Larrea

Córdoba

Córdoba se prepara para recibir este sábado a uno de los nombres más reconocidos de la música española. Pablo López recalará en el teatro de la Axerquía con su gira El niño del espacio 2026, un espectáculo en el que el artista malagueño presentará ante el público cordobés tanto algunos de los temas más destacados de su trayectoria como las canciones de su nuevo trabajo.

La actuación comenzará a las 21.30 horas y tendrá como escenario uno de los espacios de referencia de Córdoba para la celebración de grandes conciertos. López llega a la ciudad con una propuesta concebida específicamente para esta nueva etapa de su carrera.

El repertorio permitirá al público reencontrarse con algunas de las canciones que han acompañado al cantante a lo largo de su trayectoria y, al mismo tiempo, descubrir en directo las nuevas composiciones que forman parte de su actual proyecto musical. De esta forma, el concierto plantea un recorrido por diferentes momentos de su carrera, combinando temas conocidos por sus seguidores con el material más reciente.

Las entradas tienen precios comprendidos entre los 35 y los 60 euros, dependiendo de la localidad. La cita está programada para la noche de este sábado y se suma a la programación cultural de un fin de semana repleto de planes de ocio, desde la Velá de la Fuensanta hasta el Ciclo de Lírica en la Sala Orive.

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Pablo López afronta así su paso por Córdoba dentro de una gira que le está llevando a distintos escenarios durante 2026. En la Axerquía, el público cordobés podrá reencontrarse con la voz y el piano del artista malagueño, como ya hiciera en 2023.

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