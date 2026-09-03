¿Dónde nació España? Covadonga y Cádiz, las dos respuestas del historiador cordobés Manuel García Parody para una misma historia

¿Nació España en Covadonga, con la resistencia de Pelayo, o en Cádiz, cuando las Cortes proclamaron en 1812 la soberanía nacional? Esa es la pregunta que plantea Manuel García Parody, catedrático jubilado de Geografía e Historia de Enseñanza Media y profesor tutor de la UNED, en Aquí nació España, su nuevo ensayo publicado por la editorial cordobesa Almuzara, en el que revisa algunos de los principales relatos sobre el origen y la construcción histórica de España.

La obra toma como punto de partida dos lugares separados por unos 800 kilómetros y por más de mil años de historia. En Covadonga, una inscripción atribuye a Agustín Argüelles la proclamación «¡Españoles, ya tenéis Patria!», mientras que Cádiz fue escenario, el 19 de marzo de 1812, de la aprobación de una Constitución que definió la nación española como «la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios» y situó la soberanía en la nación.

El nacimiento de la nación política

Para García Parody, autor de más de veinte libros y numerosos artículos especializados, ambas referencias representan momentos diferentes de un proceso mucho más largo. El autor sostiene que España no puede reducirse a un único nacimiento, sino que debe entenderse como el resultado de una evolución histórica marcada por periodos de unidad, fragmentación, conflictos y transformaciones políticas.

Uno de los planteamientos del libro es incorporar al-Andalus al proceso histórico que desembocará en la España posterior. García Parody cuestiona así las interpretaciones que identifican exclusivamente la continuidad de España con los reinos cristianos del norte.

En su planteamiento, el gran cambio se produjo con la Guerra de la Independencia y la revolución política de Cádiz. La Constitución de 1812 supuso, en este sentido, un cambio fundamental en la concepción del poder.

La conclusión del ensayo apuesta por entender España desde una perspectiva plural y la aproxima al modelo británico frente al centralismo francés. De ahí que el autor plantee la idea de una «nación de naciones» como una posible forma de interpretar la diversidad territorial e histórica española.

Más que señalar una fecha o un lugar concreto como origen absoluto, Aquí nació España propone, por tanto, entender la formación de España como un proceso largo, discontinuo y conflictivo. Covadonga representa la potencia de un mito fundacional; Cádiz, la formulación política moderna de la nación.