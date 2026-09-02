La Semana del Teatro de Lucena exhibirá drama, misterio y poesía visual con actores de primer nivel nacional

Lucena emergerá como foco cultural de repercusión nacional en la segunda quincena de octubre. La vigésima novena edición de la Semana del Teatro, proyecto de singular e ilustre en la agenda anual, convertirá a la localidad en un resplandeciente escenario de “emociones vivas”, relataba en la presentación Julio Flores, técnico del área competente, fusionándose el humor, el misterio, el drama o la poesía visual.

Entre el 14 y el 25 de octubre, el Auditorio Municipal Manuel Lara Cantizani, el Palacio Erisana y emplazamientos públicos como la Plaza Nueva y El Castillo del Moral albergarán hasta 13 espectáculos, transitando por géneros como el circo, la danza, la ópera, la magia, la comedia o el drama, protagonizados por pujantes figuras como María Adánez, Marcial Álvarez, Carmen Conesa, Carmen Morales, Alejandro Vera o Goyo Jiménez. El Ayuntamiento, a través de la delegación municipal de Cultura, desembolsa unos 40.000 euros, completándose el presupuesto con las aportaciones respectivas de la Diputación de Córdoba, que inyecta una subvención de 30.000 euros, más otros 10.000 otorgados por la Junta de Andalucía.

Repertorio de obras dramáticas: del teatro clásico al monólogo cómico

Entre las obras más afamadas, todas ellas ubicadas en el Auditorio Municipal, sobresalen El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini, redoblándose el interés por el teatro lírico, en una segunda parte anunciada para el 14 de octubre, en la apertura, desde las 20.30 horas. Más adelante, el día 15, desde las 22.00 horas, Carmen Conesa, Marcial Álvarez y Alberto Vázquez escenificarán Misery, una adaptación de la novela de Stephen King, con la dirección y adaptación de José Saiz, en una propuesta patrocinada por el Colegio de Abogados de Lucena.

Superado el primer tramo, el 21 de octubre, desde las 21.00 horas, en otra de las citas centrales, el público se adentrará en Panorama desde el puente, dirigida por Javier Molina, con un reparto liderado por María Adánez y José Luis García Pérez. En clave de humor, Goyo Jiménez presenta el monólogo cómico América Forever, el día 24 de octubre. El cierre se reserva a la comedia musical Inolvidable, el día 25, desde las 19:00 horas, en un recorrido sobre la vida de Rocío Dúrcal, dirigido por Juan Carlos Rubio e interpretado por Carmen Morales y Alejandro Vera.

El catálogo de propuestas se completa con El desván de los hermanos Grimm, teatro familiar; el musical de comedias Lope Exprés; Lunaria, de Javier y José Bizarro, premio Morales-Martínez 2025; la gala de magia aLUCENAnte; Compatibles, el drama de Javier Asensio Soto, Premio Barahona de Soto 2025; Los últimos cómicos, teatro clásico; el montaje circense Hypnos; y la danza urbana Famulus 4.0.

Noticias relacionadas

Entradas y bonos para la Semana de Teatro de Lucena, ¿dónde y cómo comprarlos?

El edil de Cultura, Francisco Barbancho, significó la pretensión de configurar una programación “ambiciosa, de calidad, de primer nivel y para todos los públicos”, en uno proyecto indudablemente “emblemático y consolidado”. Los bonos, con tres modalidades según las zonas del Auditorio y las entradas, con numerosos descuentos, estarán a la venta desde el día 15 de septiembre en la Biblioteca Pública de Lucena y la plataforma www.entradas.culturalucena.es.