La Noche del Patrimonio amplía su oferta a dos días en Córdoba

Córdoba se vestirá de historia los próximos días 11 y 12 de septiembre durante la novena edición de La Noche del Patrimonio, que este año se pronuncia en plural. A lo largo de sus dos jornadas, las calles, plazas y yacimientos de la ciudad se convertirán en auténticos museos al aire libre mediante actividades en torno al patrimonio y la cultura de la ciudad. La programación de esta nueva edición incorpora 18 propuestas dirigidas a todos los públicos y distribuidas por diferentes espacios del casco histórico, además de la apertura nocturna y gratuita de museos, monumentos y yacimientos.

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, ha presentado este miércoles una edición que, según ha destacado, pretende que el patrimonio deje de ser únicamente un lugar para visitar y se convierta en un espacio para “experimentar, escuchar, recorrer, bailar, descubrir y compartir”. La iniciativa está promovida por el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que reúne a las quince ciudades españolas con esta declaración de la Unesco.

Una de las principales novedades de este año es precisamente el aumento de una a dos jornadas, una decisión adoptada para ampliar la oferta y facilitar que las distintas ciudades del grupo puedan distribuir sus actividades en diferentes fechas. En Córdoba, la programación se concentrará el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre.

Según ha explicado Albás, la propuesta se articula en torno a tres grandes pilares: Abierto patrimonio, Vive patrimonio y Escena patrimonio. El primero de ellos permitirá acceder gratuitamente a numerosos espacios patrimoniales durante la noche del sábado. La Mezquita-Catedral y Medina Azahara podrán visitarse de 19.00 a 24.00 horas, mientras que entre las 21.00 y las 24.00 horas abrirán sus puertas los diferentes museos de la ciudad, así como otros espacios patrimoniales del Casco Histórico.

Danza, gladiadores y patrimonio

La programación de este año prestará especial atención a la transmisión del patrimonio histórico y cultural a las "generaciones más jóvenes", que, en palabras del delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, Eduardo Lucena, "es importante que aprendan a valorar lo nuestro". Asimismo, la historia y legado de algunos de los personajes más ilustres de Córdoba serán, de igual modo, uno de los focos principales de esta edición. Entre ellos destaca Averroes, coincidiendo con el 900 aniversario de su nacimiento.

El jornada del sábado incluirá en su agenda, entre otras muchas actividades, los Entremeses de Miguel de Cervantes en la Posada del Potro, un recital de flamenco clásico de Gregorio Moya y Paco Cortés en el Museo Arqueológico y el espectáculo Romancero andalusí, de Sephardica, en el patio del Museo de Bellas Artes. En esta línea, la danza contemporánea tendrá también un papel destacado dentro de Escena patrimonio.

Este mismo día, la Puerta del Puente acogerá Liminal, una intervención coreográfica de Antonio Ruz y La Normal que reunirá a diez bailarines, muchos de ellos cordobeses, para explorar la relación entre el movimiento, el espacio monumental y el concepto de umbral. El Palacio de Orive será escenario durante la noche de Il Primo Uomo, una ópera barroca protagonizada por el contratenor Manuel Ruiz junto al conjunto historicista Íliber Ensemble. La propuesta recuperará el universo de los antiguos castrati y combinará música, danza, iluminación y vestuario.

Visitas nocturnas teatralizadas

La programación se completa con las visitas nocturnas teatralizadas El susurro del agua: ingeniería, poesía y poder en Madinat al-Zahra, con dos pases el sábado 12, y con una oferta que busca acercar el patrimonio a públicos de todas las edades.

Albás ha defendido durante la presentación el carácter familiar y abierto a todos los públicos de la iniciativa y ha destacado el incremento de la colaboración entre administraciones y entidades privadas. La delegada de Centro Histórico, Lourdes Morales, ha subrayado por su parte que la iniciativa pretende contribuir a un casco histórico “lleno de vida”, pero también habitable y pensado para sus vecinos. Dos jornadas repletas de historia que, por supuesto, habían de prolongarse, porque como ha apuntado durante la presentación Gabriel Duque, diputado provincial de Cultura, "Córdoba no cabe en una sola noche".