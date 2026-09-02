Juana Castillo y Santos Ariño inauguran este jueves un Ciclo de Lírica con marcado acento cordobés

La música lírica saldrá de los teatros para darse cita este jueves en otro enclave algo distinto, sin butacas rojas ni solemnidad entre bambalinas. Talento expuesto ante un público entregado a las voces de otra época y, si apuras, de otro planeta. El día 3 de septiembre, el octavo Ciclo de Lírica tomará la Sala Orive a partir de las 20.30 horas para inaugurar una nueva edición de marcado sello cordobés. Un arranque de ciclo encabezado por la soprano Juana Castillo y el barítono Santos Ariño, que contará también con la participación del pianista Antonio López Serrano y la bailaora Yolanda Osuna.

Organizado por el área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, en colaboración con la Asociación para el Desarrollo de la Lírica, el ciclo alcanza este año su octava edición con un programa compuesto por cuatro conciertos dedicados a distintos momentos y repertorios de la ópera, la zarzuela y la canción lírica. Todas las actuaciones serán de entrada libre hasta completar aforo.

Después de siete ediciones y de la creciente acogida de público, esta nueva convocatoria llega para consolidar una iniciativa que pretende defender y difundir el canto lírico como patrimonio cultural intangible, además de servir como escaparate para intérpretes cordobeses y jóvenes talentos de fuera de la ciudad.

Grandes voces de ayer y de mañana

La programación combina artistas de amplia trayectoria con voces emergentes. Entre los nombres incluidos en el cartel figuran las sopranos Carmen Solís y Juana Castillo, la mezzosoprano Sandra Ferrández, los barítonos Javier Franco, Francisco Bermudo y Santos Ariño y el tenor Kique Ferrer. Junto a ellos participarán jóvenes intérpretes como la soprano Carmen Larios y la cordobesa Lucía Tavira, una de las apuestas con más proyección de la ciudad.

El primer concierto estará guiado por Juana Castillo, directora artística de la Asociación para el Desarrollo de la Lírica y soprano dramática jienense, pero vinculada profundamente a Córdoba, donde ha desarrollado gran parte de su carrera y estudios; y Santos Ariño, barítono que acumula más de cuatro décadas de carrera en los principales circuitos líricos de España e Italia.

Además, su actuación reunirá a dos músicos naturales de Córdoba y de amplia trayectoria como son Rodrigo García Simón, violonchelo solista de la Orquesta de Córdoba, y Antonio López Serrano, pianista natural de Priego de Córdoba especializado en el acompañamiento de cantantes líricos y con una trayectoria concertística internacional. De igual modo contaremos con la intervención de la bailaora cordobesa Yolanda Osuna, que permitirá además fusionar el flamenco a la propuesta, y de la pianista Silvia Mkrtchian, música habitual de este ciclo.

Con esta octava edición, el Ciclo de Lírica aspira a seguir ganando terreno dentro de la programación cultural de Córdoba y a reforzar la imagen de la ciudad como potencial escenario para la lírica. Una apuesta que combina la presencia de intérpretes consagrados con el impulso a las nuevas generaciones.