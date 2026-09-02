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La Banda Pascual Marquina abre este jueves la programación musical de la Fiesta de la Vendimia en Montilla

La actuación, que comenzará a las 22.30 horas en la Plaza de la Merced, abrirá la programación musical de la 71 Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles

Imagen de una edición anterior del concierto de pasodobles en la Plaza de La Merced.

Imagen de una edición anterior del concierto de pasodobles en la Plaza de La Merced. / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

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Juan Pablo Bellido

Juan Pablo Bellido

Montilla

La Banda de Música Pascual Marquina ofrecerá este jueves, 3 de septiembre, a partir de las 22.30 de la noche, su tradicional concierto de pasodobles en la Plaza de la Merced, una actuación que inaugurará la programación musical de la 71 edición de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles, organizada por el Ayuntamiento de Montilla, la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles.

El concierto de la Banda de Música Pascual Marquina tendrá lugar durante la primera jornada de la Fiesta de la Vendimia, declarada De Interés Turístico, una cita que volverá a reunir diferentes eventos relacionados con el vino, la cultura y las tradiciones montillanas.

La actuación conservará el carácter que ha adquirido a lo largo de los años dentro de esta celebración. En ese sentido, el colectivo señala que “se mantendrá la identidad y la esencia de este concierto tan arraigado en nuestra Fiesta de la Vendimia”.

El repertorio permitirá escuchar nuevamente pasodobles vinculados al vino de Montilla, entre ellos Solera Fina y Amontillado Fino. Ambas composiciones fueron dedicadas por Pascual Marquina “al muy noble y simpático pueblo de Montilla” en 1928 y 1929, respectivamente, después de que el músico visitara la ciudad y conociera sus vinos. Estas dos obras han mantenido desde entonces una estrecha relación con la cultura vitivinícola local y forman parte, desde hace décadas, del patrimonio musical vinculado a la cultura del vino de Montilla.

La entidad que preside José María Córdoba recuerda que esta actuación se enmarca en la programación oficial de la Fiesta de la Vendimia y cada año reúne a centenares de personas en la Plaza de la Merced, convirtiéndose así en un punto de encuentro para celebrar la identidad, la tradición y la cultura de todo una comarca que vive y siente el vino.

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“Será una noche para disfrutar, para emocionarse y para recordar que la música y el vino siempre han ido de la mano en Montilla”, señalan desde la Banda Pascual Marquina, cuyos integrantes lanzan una invitación a saborear no solo los matices del amontillado, sino también los compases que han acompañado a generaciones enteras gracias al buen hacer de sus músicos.

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