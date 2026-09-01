Paul Thomas Anderson, Claude Sautet y 'Kill Bill' protagonizan la programación de septiembre de la Filmoteca de Andalucía en Córdoba

Este mes de septiembre el cine en Córdoba se tiñe de acento estadounidense y francés. Algunos de los filmes más valorados de Paul Thomas Anderson y Claude Sautet, junto a una suerte de montaje en torno al universo Kill Bill, de Quentin Tarantino, protagonizarán parte de la programación con la que la Filmoteca de Andalucía en Córdoba inaugura la vuelta a la rutina, también en sus salas. En líneas generales, la agenda del mes combinará las diferentes retrospectivas de los directores, propuestas contemporáneas y nuevas sesiones del Club de Cine, además de varias proyecciones especiales.

Uno de los platos fuertes del calendario cinéfilo de septiembre será el ciclo dedicado al cineasta francés Claude Sautet, puesto en marcha en colaboración con el Institut Français. Esta revisión de su filmografía más destacada permitirá acercar al espectador a una obra marcada por las relaciones personales, los conflictos internos y a la complejidad de unos personajes de gran humanidad y naturalismo. La serie comenzará el 9 de septiembre con uno de sus largometrajes más icónicos, Las cosas de la vida (1970), y continuará los días 16 y 23 con las proyecciones de Max y los chatarreros (1971) y Ella, yo y el otro (1972), respectivamente.

El cine estadounidense también tendrá su espacio a través de diferentes sesiones enfocadas a la trayectoria de Paul Thomas Anderson, uno de los nombres con más peso del cine norteamericano de las últimas décadas. La Filmoteca, en esta línea, proyectará el 10 de septiembre Magnolia (1999), uno de sus trabajos más reconocidos y que le valió tres nominaciones a los Óscar, y un Globo de Oro a Tom Cruise en la categoría de Mejor actor de reparto. El día 17 llegará el turno de Pozos de ambición (2007), con Daniel Day-Lewis, uno de los rostros del cine de los dos mil por antonomasia.

La faceta internacional de la agenda llega con una nueva Muestra de cine rumano, fruto de la colaboración con el Instituto Cultural Rumano. De esta forma, los espectadores podrán disfrutar de dos producciones recientes los días 11 y 18 de septiembre con las películas Catane, de Ioana Mischie, y Sorella di clausura, de Ivana Mladenovic.

El Club de Cine regresará durante el mes con dos nuevas sesiones concebidas como espacios para el análisis y el debate con el público. El programa incluye Aquel verano en París, de Valentine Cadic, el 15 de septiembre, y Las corrientes, de Milagros Mumenthaler, el día 29. Ambas proyecciones serán seleccionadas y presentadas por Santiago Gallego y contarán con coloquio posterior.

Proyecciones especiales

Entre las citas especiales destaca la sesión del 24 de septiembre de Turno de guardia, de Petra Biondina Volpe, organizada con motivo del 50 aniversario del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, y reconocida con dos European Film Awards.

Finalmente, otro de los reclamos de la programación aterriza el 25 de septiembre con Kill Bill: The Whole Bloody Affair. Un montaje que aglutina en un solo largometraje las dos entregas de la saga de culto firmada por Quentin Tarantino. El metraje tendrá una duración de 257 minutos y permitirá disfrutar en una sola proyección de la historia protagonizada por Uma Thurman, uno de los grandes homenajes del cineasta al cine de acción y las artes marciales.

El calendario de septiembre concluirá el día 20, con Un poeta, el film del director colombiano Simón Mesa Soto. Un visionado especial que cerrará con broche de oro una programación de contrastes y grandes nombres de la historia del cine.