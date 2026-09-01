Jorge Pardo, Antonio Lizana, Alba Careta y Lucía Rey se darán cita en el festival Montijazz

El festival Montijazz celebrará los días 11 y 12 de septiembre su décima edición en Bodegas Alvear, las más antiguas de Andalucía, donde cuatro formaciones protagonizarán dos noches de conciertos concebidas para reunir el jazz contemporáneo, el flamenco y la fusión en uno de los espacios patrimoniales más representativos de Montilla.

El festival montillano alcanza así una década de trayectoria con un cartel encabezado por Jorge Pardo Trío y completado por Alba Careta Group, Antonio Lizana Quinteto y Lucía Rey Trío. La programación combinará el regreso de artistas que ya pasaron por Montijazz con nuevas propuestas y figuras consolidadas de la música española.

La primera jornada con reconocimiento a una década

La primera jornada, prevista para el viernes 11 de septiembre, tendrá un marcado componente conmemorativo. La organización ha elegido para esa noche a dos formaciones que dejaron su huella en anteriores ediciones, como reconocimiento a los diez años de historia del festival y al vínculo construido con su público.

Por un lado, Alba Careta Group regresará al escenario de Bodegas Alvear después de su participación en 2021. La trompetista y cantante catalana presentará su nuevo disco, Panical, en una actuación que permitirá conocer su trabajo más reciente y la evolución experimentada durante los últimos años.

La programación del viernes se completará con Antonio Lizana Quinteto. El saxofonista y cantaor gaditano, que formó parte del cartel de Montijazz en 2018, volverá a Montilla con una propuesta que establece puentes entre el jazz contemporáneo y las raíces del flamenco.

La propuesta de la segunda jornada de Montijazz

Por otro lado, la segunda jornada tendrá lugar el sábado 12 de septiembre y combinará una propuesta emergente con la experiencia de una de las figuras más reconocidas de la fusión flamenca. Lucía Rey Trío será la formación encargada de abrir la noche con una música caracterizada por su dinamismo, sensibilidad y riqueza de matices.

El cierre del décimo aniversario corresponderá a Jorge Pardo Trío, cabeza de cartel de Montijazz 2026. El músico es uno de los principales exponentes de la unión entre el jazz y el flamenco, una línea artística que ha marcado buena parte de su trayectoria y que llevará al escenario instalado entre las botas de vino de Bodegas Alvear.

Música, vino y patrimonio

De este modo, el festival volverá a unir música, vino y patrimonio en un entorno histórico. El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, definió Montijazz como “una de las actividades culturales con mayor proyección del municipio, tanto por su calidad artística como por su capacidad para promocionar la ciudad y contribuir a su desarrollo económico y social”.

El regidor felicitó asimismo a Bodegas Alvear por el trabajo desarrollado para conservar su patrimonio y abrirlo a nuevas experiencias. También mostró la disposición del Ayuntamiento de Montilla a continuar colaborando con las iniciativas que refuercen el turismo, la cultura y la identidad vitivinícola durante septiembre bajo la marca municipal Montilla en Vendimia. “Actividades como esta ayudan a convertir Montilla en una ciudad de oportunidades y en un destino capaz de atraer visitantes”, señaló.

Además, el máximo responsable de Bodegas Alvear, Luis Giménez Alvear, reafirmó el compromiso de la firma con la cultura de Montilla, reflejado en su respaldo continuado al festival desde sus primeras ediciones. Giménez Alvear defendió que “la cultura tiene que ser motivo de alegría” y destacó la capacidad de estos encuentros para acercar al público al patrimonio arquitectónico y enológico de la ciudad.

En ese sentido, el representante de Bodegas Alvear reclamó una mayor implicación de las administraciones públicas en la conservación de los edificios históricos de las bodegas, cuyo mantenimiento requiere importantes recursos.

De igual modo, el director de la Fundación Kutxabank, Leopoldo Izquierdo, subrayó el carácter innovador de una iniciativa que reúne jazz, vino y patrimonio en un espacio histórico. Desde su experiencia como conservador y restaurador, resaltó la relevancia internacional del nombre de Montilla y de sus bodegas, además de la necesidad de proteger un patrimonio que la ciudadanía siente como propio.

Izquierdo valoró especialmente la cooperación entre las entidades públicas y privadas, al considerar que esta suma de esfuerzos “enriquece” el proyecto y permite poner en valor tanto la historia de las bodegas como nuevas formas de aproximarse a ella.

Un prólogo de excepción

La asociación Jazz Amontillado y el Ayuntamiento de Montilla inauguraron el pasado 25 de abril la décima edición del Festival Montijazz con un concierto de Eme Eme Proyect celebrado en la Cooperativa Agrícola La Unión, en un evento que abrió de par en par las puertas a una edición especial adelantada a la primavera con motivo del Día Internacional del Jazz y que volvió a situar la música en directo en diálogo con el vino del marco Montilla-Moriles.