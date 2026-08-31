Mayte Adrián, de Córdoba a Chipiona para rendir homenaje a Rocío Jurado en su tierra: "Creo que va a ser imposible que no me emocione"

Mayte Adrián, cantaora cordobesa de 45 años y exconcursante de La Voz, habla de su último encuentro con Rocío Jurado con una nitidez y una emoción arrolladoras. Confiesa que "la más grande" es para ella su ejemplo a seguir en el cante. De la gaditana, después de tantos años llevando sobre los escenarios su infinito repertorio, se le han impregnado los gestos, los giros de voz en ciertas canciones y el sentimiento al traer de vuelta muchas de sus letras.

La que empezara cantando copla en el cordobés barrio de San Pedro, donde se crió, traslada ahora todo su arte y su duende a Chipiona para afrontar el próximo 5 de septiembre uno de los conciertos más especiales de su trayectoria. Adrián será la encargada de rendir homenaje a ‘la más grande’ en su tierra con un espectáculo que tendrá lugar a las 23.00 horas en la plaza Nuestra Señora de Regla, junto al santuario de la Virgen de Regla, y con entrada gratuita.

No será un concierto cualquiera. Este sentido homenaje a la Jurado lleva gestándose desde hace dos años, pero no fue hasta su paso por La Voz este 2026 cuando recibió la llamada definitiva que le confirmó que sería la responsable de llevar a cabo el concierto. Rocío Jurado ha sido siempre su principal referente y la cordobesa tuvo incluso la oportunidad de conocerla personalmente en 2003. "Para mí es una alegría muy grande porque Rocío es mi referente", reconoce ante una cita que asume también con respeto por el lugar en el que se celebrará.

Una "coplera de las de antes"

La de Córdoba recuerda que Rocío Jurado acostumbraba a ofrecer este mismo concierto a su pueblo, cuando sus compromisos profesionales se lo permitían, como muestra de agradecimiento a Chipiona y de su profunda devoción por la Virgen de Regla. Ahora será ella quien, acompañada por la orquesta de Juan Francisco Mata, recoja simbólicamente aquel testigo el próximo día 5 de septiembre.

Mayte Adrián posando en el Puente Romano de Córdoba. / A.J. González

"Para mí hacerlo supone una responsabilidad muy grande, porque las comparaciones siempre son odiosas y, evidentemente, yo no soy Rocío Jurado", admite. Por eso tiene claro cuál debe ser el espíritu del espectáculo: "No es una imitación, es un homenaje a ella y a su legado".

Más de tres décadas después de su incursión en la música, continúa dedicándose profesionalmente al cante y se define a sí misma como una "coplera de las de antes". Por el camino ha participado en certámenes y programas como A tu vera o La Voz y ha trabajado incluso como corista de Isabel Pantoja en su gira del 50 aniversario. Aquella experiencia le permitió contemplar desde dentro la dimensión escénica de otra de las grandes figuras de la canción española, de la que dice que es "la única que nos queda".

Entre 14 y 15 canciones

Pero si existe una figura que ha marcado especialmente su manera de interpretar es Rocío Jurado. "Lo que más me llegaba era la fuerza con la que cantaba y con la que transmitía las letras", explica. Mayte Adrián incluso reconoce cierto paralelismo con su propia forma de enfrentarse a una canción: "Siempre me han dicho que canto mejor cuando estoy dolida por algo, y me veo muy reflejada en Rocío en eso, porque decía las letras sintiéndolas".

A la hora de abordar su repertorio, tampoco pretende reproducirla. "Rocío hay una", sentencia. Aunque admite que después de tantos años escuchándola resulta inevitable que aparezca "algún giro, alguna terminación o algún gesto", su intención es llevar las canciones a su terreno.

Ese vínculo estará inevitablemente presente el próximo 5 de septiembre. Adrián y Juan Francisco Mata han seleccionado para el homenaje entre 14 y 15 canciones, con algunos de los temas más significativos de Rocío Jurado y pinceladas de piezas que la chipionera interpretaba a capela.

Entre ellas habrá una especialmente difícil para la cantante cordobesa: Algo se me fue contigo. "Es el tema que más respeto me da por lo que significaba para Rocío y, desde que falleció mi madre, lo he cantado muy pocas veces", confiesa. "Creo que va a ser imposible que no me emocione".