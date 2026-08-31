El C3A afronta septiembre con exposiciones, jornadas, artes vivas y residencias: esta es la programación

El Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (C3A) retoma en septiembre su programación cultural tras el periodo estival con una agenda que combina exposiciones, pensamiento, artes vivas, danza y apoyo a la creación contemporánea. El centro pondrá en marcha durante este mes el programa público vinculado a la exposición Ciudad de quién, nuevas propuestas en la Caja Negra y el segundo periodo de la novena edición de su programa de residencias artísticas.

Uno de los principales ejes de la programación será el programa público asociado a Ciudad de quién, exposición comisariada por Lola Baena y Gilberto González que plantea una reflexión sobre Córdoba, su territorio y la relación de la ciudad con el museo. El ciclo pretende ampliar algunas de las cuestiones planteadas por la muestra y generar un espacio de debate que partirá del entorno más cercano al C3A, el barrio del Campo de la Verdad, para proyectarse hacia la ciudad y abordar cuestiones de alcance universal.

La primera cita será el jueves 10 de septiembre con la conversación Ciudad de quién, protagonizada por los dos comisarios de la exposición. El jueves 17 tendrá lugar Trazas y memoria, con la participación del paleontólogo Juan Luis Arsuaga junto a los comisarios. El programa de septiembre concluirá el jueves 24 con Las afueras, los bordes, los márgenes, un encuentro a cargo del escritor y director de la Filmoteca de Córdoba, Pablo García Casado, y la artista María Cañas.

Todas las sesiones comenzarán a las 19.00 horas en la Caja Negra del C3A y tendrán entrada libre hasta completar aforo. El programa continuará durante octubre, noviembre y diciembre, también los jueves a las 19.00 horas, con nuevos contenidos que serán anunciados próximamente.

Danza y artes vivas en la Caja Negra

La Caja Negra volverá a ocupar un lugar destacado en la programación de septiembre con varias propuestas vinculadas a la danza contemporánea y las artes vivas.

El viernes 4 de septiembre se presentará en Córdoba Araraquara, una pieza creada y dirigida por Pedro Berdayes e interpretada por Cristiane Boullosa. La actividad se enmarca en la colaboración entre el C3A y La Normal Centro Coreográfico de Córdoba y servirá para cerrar las jornadas de los talleres La Rampa.

El sábado 19 de septiembre, el C3A participará además en la cuarta edición del BAH, Festival de Danza Contemporánea de Córdoba, con la presentación de Tornado, una pieza de la coreógrafa y bailarina Lucía Marote.

El viernes 25 llegará una nueva sesión de Exploratorio, el programa del C3A dedicado a las artes vivas contemporáneas. La séptima sesión del ciclo Existe un río, comisariado por Marisa Lull, estará protagonizada por el poeta Alejandro Simón Partal, que presentará Yampo, un recital sonoro construido a partir del concepto con el que en su localidad natal, Estepona, se designa al relámpago. La propuesta recorrerá los extremos de la condición humana a través de un espacio íntimo y sonoro y contará con el acompañamiento del guitarrista Sergio Portales, conocido también por sus colaboraciones con artistas como Niño de Elche, Katie James, Dulzaro y Lemus.

Cinco artistas se incorporan al programa de residencias

Septiembre marcará asimismo el inicio del segundo periodo de la novena edición del programa de residencias artísticas del C3A. En esta segunda fase participarán Ana Belén Amado Pazos, Guillermo Cárdenas Gutiérrez, Laura González Cabrera, Raúl Hilario Montes Aguilar y Guillermo Rodríguez Tenorio.

Paralelamente, el C3A se encuentra en proceso de adjudicación de la nueva convocatoria de residencias artísticas 2026-2027, cuyo plazo de presentación de solicitudes concluyó el pasado 13 de agosto.

Ciudad de quién, hasta febrero de 2027

Entre las exposiciones que pueden visitarse actualmente en el C3A destaca Ciudad de quién, que permanecerá abierta hasta el 14 de febrero de 2027.

Junto a ella continúa el ciclo Plaza Pública, comisariado por Gilberto González, que plantea el museo como un espacio de experiencia y reflexión a través de instalaciones vinculadas a su arquitectura y a los recorridos de los visitantes. Actualmente pueden contemplarse las intervenciones Transfigured Schönberg, de Dionisio González; Habitación vegetal III, de Cristina Iglesias, y Sin título (Intruso II), de Christian Lagata.

Por su parte, hasta el 20 de septiembre permanecerá abierta la exposición Peones del ya ya, de Carla Martín, uno de los proyectos seleccionados en la convocatoria 2025 del programa Iniciarte, promovido por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

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La artista aborda en esta muestra una investigación sobre el fenómeno de los denominados biblically accurate angels y combina la investigación material con la manipulación de la imagen y la traducción entre diferentes lenguajes visuales. Sus obras mezclan referencias simbólicas e históricas con elementos de la cultura visual contemporánea, como el fanart, el anime, el diseño de personajes y el cartoon.