De los paseos de Ramírez de Arellano a Instagram o TikTok: así se cuenta hoy la historia de las calles de Córdoba

Lo que para cualquier de nosotros sería un simple paseo por los barrios de Electromecánicas o Santa Marina, para algunos creadores de contenido y divulgadores de la historia local de Córdoba supone acumular miles de visualizaciones y seguidores en sus perfiles de redes sociales. Y lejos de tratarse en casos aislados, son ya muchos los jóvenes historiadores e historiadores del arte que, tras sus facetas de guías turísticos, intérpretes del patrimonio o profesores de instituto, se han lanzado a la piscina del algoritmo para crear una cada vez más voluminosa comunidad sedienta de vídeos sobre las leyendas, relatos y personajes que esconde la ciudad de Córdoba.

Esta dinámica, en el caso de Luis Cabello, @luisplox en la virtualidad, surgió "de forma natural". Este joven cordobés, licenciado en Geografía e Historia, aprovechó todo lo aprendido en la carrera y las curiosidades que iba descubriendo acerca de su tierra para publicar reels en TikTok e Instagram hablando sobre la historia, el patrimonio y la cultura de Córdoba.

Luis Cabello, Luis Plox, historiador y tiktoker. / CÓRDOBA

"Enseguida vi que se generaba buena conexión entre mi interés personal y el del público a través de los vídeos", reconoce Cabello. "Recuerdo que mi primer video fue sobre la Mezquita de Córdoba y Franco: un plan de sacar la parte cristiana (la Catedral) de la Mezquita gracias a una financiación que el rey de Arabia Saudí estaba dispuesto a pagar", señala. Y es que el contenido que comparte en redes no solo se basa en la historia general de Córdoba. Más allá de eso, lo que Cabello trata de hacer es exponer los entresijos de la ciudad fuera de sus calles y monumentos a todo aquel que quiera conocerlos.

Ramírez de Arellano, el primer cronista

Pero esta inquietud por consumir y narrar la historia de Córdoba no es ninguna novedad. Hace más de un siglo, Teodomiro Ramírez de Arellano convirtió todos esos secretos ocultos de la ciudad de la Mezquita en materia de sus célebres Paseos por Córdoba. Personajes fuera de lo normal, leyendas, curiosidades y patrimonio marcaron entonces las páginas de aquellos volúmenes, que hoy sirven de base para que tanto historiadores como divulgadores confeccionen prolíficas rutas y vídeos conversando entre sus calles.

Alejandro García, conocido como Uncordobesaburrido, posando en un enclave de Córdoba / AJ González

Alejandro García, conocido en redes sociales como @Uncordobesaburrido, conoce de primera mano la obra del ensayista y escritor. García trabaja, precisamente, creando rutas para centros cívicos de la ciudad en un taller que se llama justamente así, Paseos por Córdoba, y suele valerse de los diferentes relatos para elaborarlas. "Lo que más me gusta es que no se centra solo en la gran Historia, sino también en calles, edificios, personajes, tradiciones y leyendas", cuenta este historiador del arte cordobés, que destaca, además, que "la obra de Teodomiro sigue siendo fundamental, porque convierte Córdoba en un libro que puedes recorrer andando".

En el caso de Adrián León, o lo que es lo mismo, @Califatour, Córdoba no solo se ha convertido desde hace unos años en un libro que recorrer andando, sino también en un gran lienzo desde el que compartir su particular simbiosis entre patrimonio artístico y meme, que, a su juicio, este último se ha convertido también en todo un arte. "Creo que cualquier compañero o estudiante de humanidades en Córdoba o que sea cordobés conoce la magnífica obra de Ramírez de Arellano. Muchos de nosotros la hemos tenido y la seguimos teniendo como referencia. Es una de las mayores fuentes documentales con las que contamos", admite.

Adrián León, conocido en redes como Califatour, en el Puente Romano / A. J. González

Para Javier Osuna, Historyjota para cualquier usuario de Instagram, Ramírez de Arellano fue un pionero. "Ahora nos parece algo normal, pero siempre hay alguien que da ese primer paso y hace por primera vez aquello que después parece lógico". En sus perfiles de redes sociales, este historiador de 25 años habla de historia de España y, de un tiempo a esta parte, de la historia de su ciudad, pero desde un prisma diferente.

Según recuerda, su primer vídeo dedicado a Córdoba alcanzó casi el medio millón de reproducciones. "Empezar a hacer vídeos sobre Córdoba y ponerla en valor me ha servido para entender por qué decir que soy cordobés tiene un sentido que va mucho más allá de haber nacido en un lugar concreto", expresa Osuna, que añade, además, que "Córdoba no puede ser una ciudad de paso, sino una ciudad de encuentro".

Javier Osuna, Creador de contenido HistoryJota / Víctor Castro

Con esta observación bastante acertada coincide la historiadora del arte e intérprete del patrimonio Ángela Laguna, más conocida por su seudónimo @Perezandaluza, que define Córdoba como una ciudad bastante desconocida todavía para el gran público. Llegados a este punto, empiezan a converger peligrosamente la divulgación y la promoción turística. Sobre esto, Alejandro García es rotundo: "Podemos promocionar Córdoba, pero también debemos hablar de sus problemas y defender que el turismo sea compatible con la vida de los cordobeses".

Sin embargo, se trata de un fin último, en ocasiones, inexorable. "Divulgar históricamente la ciudad va de la mano de su promoción turística. Aunque no quieras hacerlo, de alguna manera se convierte en un reclamo", apunta Laguna, que afirma que las redes han servido para que Córdoba "se dé a conocer mejor y para demostrar que somos algo más que la ciudad de la Mezquita".

Ángela Laguna, Perezandaluza en redes. / CÓRDOBA

Más de cien años después, los populares Paseos siguen funcionando como punto de partida, y ahora una nueva generación vuelve a hablar de Córdoba cámara en mano. Porque, como apunta Laguna, esta ciudad hay que saborearla poco a poco. Así que sigamos paseándola.