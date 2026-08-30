Córdoba afronta un otoño cultural marcado por la despedida de Medina Azahara, José Mercé y el 50 aniversario de la Axerquía

Córdoba encara un intenso otoño cultural, con música, flamenco, teatro y patrimonio repartidos por la capital y la provincia, con citas especialmente destacadas como la despedida de Medina Azahara, el concierto de José Mercé, el 50 aniversario del Teatro de la Axerquía, el festival Sonraíz y las Noches del Patrimonio.

Según la agenda cultural para el último tramo del año recopilada por Europa Press para el conjunto de Andalucía, Córdoba contará con varias de las citas más destacadas de los próximos meses. Uno de los acontecimientos con mayor carga emocional llegará los días 16 y 17 de octubre, cuando Medina Azahara regrese al Teatro de la Axerquía de Córdoba dentro de la recta final de su gira de despedida. La histórica formación cordobesa afrontará así dos conciertos especialmente simbólicos ante su público antes de culminar definitivamente su gira el 4 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Previamente, el grupo actuará el 10 de octubre en la Feria de Muestras de Armilla, en Granada.

La despedida de Medina Azahara, uno de los grandes referentes del rock andaluz y estrechamente ligado a la historia musical de Córdoba, será uno de los principales acontecimientos culturales del otoño en la ciudad, y tendrá como escenario el Teatro de la Axerquía.

Precisamente, el Teatro de la Axerquía tendrá también un protagonismo especial durante la nueva temporada del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), que se desarrollará bajo el lema 'Todos somos teatro' y conmemorará el 50 aniversario del recinto.

La programación contará con grandes títulos del teatro clásico como 'Julio César', 'Cuán largo me lo fiáis', 'El perro del hortelano' y 'Macbeth'.

A ellos se sumarán nombres como Rafael Álvarez El Brujo, además del 40 aniversario del Coro de Ópera de Córdoba con Marina, un ciclo de magia, espectáculos familiares y producciones como La ópera de los tres centavos, Malquerida y Panorama desde el puente.

El flamenco volverá igualmente a ocupar un espacio destacado con artistas y compañías como Pastora Galván, el Ballet Flamenco de Andalucía y Pasión Vega. El final del año combinará zarzuela, comedia y teatro clásico junto a grandes producciones como Gigante, protagonizada por José María Pou.

José Mercé llegará a Los Califas y Sonraíz volverá a Carcabuey

Otra de las grandes citas musicales del otoño tendrá lugar el 14 de noviembre en la Plaza de Toros de Los Califas, donde el cantaor jerezano José Mercé presentará en Córdoba su nuevo espectáculo dedicado al compositor Manuel Alejandro.

José Mercé, durante la Noche Blanca del Flamenco 2024 en Córdoba. / A.J. González

La agenda cultural también se extenderá a la provincia. Carcabuey celebrará del 18 al 20 de septiembre la quinta edición del festival Sonraíz 2026, que contará entre sus artistas con La Yegros, Blanca Paloma y Tära.

La cita volverá a situar a este municipio de la Subbética cordobesa en el mapa de los festivales culturales y musicales de Andalucía durante el tramo final del verano.

Córdoba abre su patrimonio durante dos fines de semana de septiembre

El patrimonio histórico será otro de los grandes protagonistas. Córdoba participará junto a Baeza y Úbeda en las Noches del Patrimonio, una iniciativa del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad que permitirá abrir de manera excepcional numerosos espacios monumentales. Las actividades están previstas los días 11 y 12 y 18 y 19 de septiembre, con la apertura de enclaves como la Mezquita-Catedral, patios históricos y otros espacios emblemáticos de Córdoba.

El programa Abierto Patrimonio estará acompañado además por conciertos, propuestas familiares y actividades participativas vinculadas al patrimonio de la ciudad. Entre las actuaciones previstas destaca Amor amado amén, del bailaor y coreógrafo Manuel Liñán, que tendrá como escenario el Templo Romano de Córdoba.

Con la despedida de Medina Azahara como una de las citas más esperadas, los escenarios municipales a pleno rendimiento y nuevas propuestas en la provincia, Córdoba afronta desde septiembre un último tramo de 2026 especialmente intenso para la cultura. Una programación que permitirá a cordobeses y visitantes disfrutar durante los próximos meses de música, teatro, flamenco y patrimonio en algunos de los principales espacios culturales de la capital y la provincia.