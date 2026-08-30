La Biblioteca Provincial de Córdoba Grupo Cántico arranca el curso con clubes de lectura inclusivos, talleres y presentaciones de libros

La Biblioteca Provincial de Córdoba Grupo Cántico inicia el nuevo curso con una programación que apuesta por acercar la lectura a públicos diversos y por convertir este espacio cultural en un punto de encuentro para los lectores cordobeses. Entre sus propuestas figuran clubes de lectura fácil, talleres y presentaciones de libros, dentro del programa de actividades diseñado por la red de bibliotecas públicas andaluzas para septiembre.

En toda Andalucía, las bibliotecas gestionadas por la Junta de Andalucía ofrecerán durante este mes más de 120 actividades entre presentaciones literarias, encuentros con autores, conferencias, ciclos de cine, exposiciones, talleres de escritura y clubes de lectura, según ha informado la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte en una nota de prensa.

En el caso de Córdoba, uno de los ejes destacados será la atención a la diversidad. La Biblioteca Provincial Grupo Cántico organizará clubes de lectura fácil en colaboración con la Asociación Down Córdoba, una iniciativa destinada a facilitar el acceso a los libros y fomentar la participación de personas con distintas capacidades lectoras.

Instalaciones de la Biblioteca Provincial Grupo Cántico. / Manuel Murillo

Lectura inclusiva y un original taller de punto

La programación cordobesa incorpora además una propuesta singular que une los libros con las labores tradicionales, como será un club de lectura-taller en el que la lectura se combina con la realización de labores de punto. Desde la Consejería destacan este tipo de iniciativas como parte de la estrategia para ampliar el número de lectores y conseguir que las bibliotecas públicas lleguen a diferentes edades y perfiles.

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha señalado que “el fomento de la lectura es una prioridad para el Gobierno andaluz, desde los mayores a los más pequeños” y ha destacado como uno de los principales instrumentos para conseguirlo el trabajo de las bibliotecas públicas y de la Red Andaluza de Clubes de Lectura, coordinada por el Centro Andaluz de las Letras y formada por más de 400 grupos estables.

Joaquín Pérez Azaustre presenta ‘Defender el Álamo’ en Córdoba

La literatura también tendrá un protagonismo especial en la agenda de la Biblioteca Provincial de Córdoba, que ha previsto varias presentaciones de libros durante septiembre.

Entre ellas se encuentra la de Defender el Álamo, obra del escritor y columnista de Diario CÓRDOBA Joaquín Pérez Azaustre, con la que obtuvo el 28º Premio de Poesía Generación del 27.

La oferta de la Biblioteca Grupo Cántico refuerza así su papel como uno de los principales espacios culturales públicos de Córdoba, con propuestas que buscan no solo atraer nuevos lectores, sino también hacer de la lectura una actividad accesible, compartida y abierta a toda la ciudadanía.