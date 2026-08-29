Vinilos, rarezas y nuevas generaciones de coleccionistas, Córdoba vuelve a girar a 33 revoluciones

Madonna, Rolling Stones, Elvis Presley, Paul McCartney... Y artistas más actuales como Estopa o grupos indies. Así, hasta más de un millar de vinilos. La Feria del Disco Nocturna ha celebrado este sábado en el Ambigú Axerquía su cuarta edición, un evento que ha atraído a numerosos cordobeses de todas las edades en busca de rarezas, piezas de sus grupos favoritos o, simplemente, con ganas de echar un vistazo.

Los aficionados a las 33 revoluciones se han dado cita anoche en un evento que no deja de ganar público, tal y como explica su impulsor, el dj cordobés Rafael Esquivel, más conocido como Raggafá. Según señala, desde el primer año la acogida ha sido «incluso mejor de lo esperado».

Feria del disco de vinilo en el ambigú de la Axerquía. / A. J. González

Raggafá destaca además que el mundo del vinilo en Córdoba lleva más de un lustro creciendo y diversificándose. Lo hace, asegura, al calor de un público en el que cada vez tienen más peso los jóvenes, que están «creando escuela». Entre los asistentes hay coleccionistas, personas que buscan un género o artista concreto y también quienes se acercan simplemente a bichear y terminan llevándose alguna pequeña joya para sus estanterías.

La feria ha estado conformada por cuatro estands, cada uno de ellos con cerca de medio millar de discos de estilos muy diversos: música clásica, propuestas más actuales, hip-hop, electrónica, rock e incluso pop de los años 50. La oferta ha incluido vinilos nuevos, discos de segunda mano —la mayoría— y reediciones de artistas que marcaron a toda una generación.

Entre las piezas más llamativas, Raggafá destaca un disco de siete pulgadas de Madonna, del que «se vendieron muy pocas copias en España y está nuevo», o una colaboración entre dos tótems de la música como Paul McCartney y Michael Jackson. «Poca gente sabe que grabaron juntos», recuerda.

Feria del disco de vinilo en el ambigú de la Axerquía. / AJ González

Los precios varían en función del estado del disco, el artista, el número de ejemplares disponibles y, por supuesto, la demanda. En la feria de ayer oscilaban entre los 5 y los 80 euros, algo moderado para un mercado en auge .

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Más allá del impulso que este tipo de eventos pueda suponer para las ventas de los establecimientos participantes, Raggafá subraya su capacidad para atraer a nuevos aficionados, despertar la curiosidad de otros y reunir a viejos amigos en torno a una misma pasión que, recalca, goza cada vez de mejor salud en la ciudad.