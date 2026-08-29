El ser querido

Dos bases temáticas entrelazan el argumento de la última película de Rodrigo Sorogoyen: la no relación entre un padre y una hija durante muchos años y el cine dentro del cine, incluyendo el rodaje de una película en pleno desierto. La sinopsis del filme del director de As bestas podría recordar la magnífica Valor sentimental (Joachim Trier) que en 2025 sorprendió a la guionista Isabel Peña y al realizador en plena escritura de una de las versiones de este proyecto que al final nos ha llegado con el sello personal de su autor, lo que supone un gran acierto. Por tanto, dos cintas compartiendo temáticas con dos puntos de vista muy diferentes, y ambas de obligado visionado.

El prólogo que inaugura el relato enfrenta a un cineasta reconocido internacionalmente, oscarizado, encarnado en un descomunal Javier Bardem, ante su hija (Victoria Luengo realiza un emocionante viaje interpretativo) -actriz, aunque trabaja en hostelería para ganarse el jornal- a la que abandonó, junto a su madre, de niña. Sentados a la mesa de un restaurante, en máxima tensión psicológica al no haberse visto durante tanto tiempo, el cineasta le ofrece el papel protagonista de su próxima película. Entre la improvisación y el guion dicho ante cámara transcurre la grabación de esta secuencia que desprende veracidad máxima. Al igual que una vez aceptado el reto, durante el rodaje (en Canarias, simulando el Sahara) hay una escena cuya filmación pasa por ser el nudo del conflicto en este relato, donde el director y la actriz acaban por desafiarse en todo un duelo ante el equipo de filmación, después de traspasar el director todos los límites.

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Los cambios de formato, así como la irrupción del blanco y negro cuando la actriz sale del personaje para convertirse en la hija que busca algo que la traslade al pasado, son ejemplos de lo interesante que puede resultar este recomendable filme, clausurado en la sala de montaje con un bellísimo plano (fotografiado por Álex de Pablo y musicado por Olivier Arson) que podría estar inspirado en El cielo protector (Bertolucci, 1990).