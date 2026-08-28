Lya se reencuentra este sábado con Córdoba para cerrar el ciclo de conciertos de la Puerta del Puente

La cantante y compositora cordobesa Lya regresará este sábado a sus raíz con un concierto en la Puerta del Puente a las 22.00 horas, que pondrá el broche final al ciclo Noches de música en la Puerta, organizado por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba en la Puerta del Puente.

La artista presentará En concierto, un espectáculo con ocho músicos sobre el escenario en el que repasará algunas de las canciones más destacadas de una trayectoria que suma ya cinco trabajos discográficos. La propuesta combina las raíces flamencas de la cantante con el pop y otros sonidos contemporáneos, alternando momentos más íntimos con otros de carácter festivo y participativo.

Amalia Barbero, conocida artísticamente como Lya, mantiene desde pequeña una estrecha vinculación con la música. Su abuelo la introdujo en los palos del flamenco y la copla y, con solo siete años, comenzó a cantar en fiestas y verbenas. A los 16 empezó a componer y a grabar coros para artistas como Queco, El Arrebato o Andy y Lucas.

Con 19 años inició una etapa como cantaora junto a Joaquín Cortés, con quien recorrió escenarios internacionales, y posteriormente permaneció alrededor de tres años como corista de Pastora Soler. A lo largo de su carrera también ha colaborado o compartido escenario con artistas como Paco de Lucía, Niña Pastori, Malú, David Bisbal, Miguel Poveda o David de María, además de ejercer como telonera de Alejandro Sanz en sus giras por España.

Precisamente Sanz desempeñó un papel importante en el inicio de su carrera en solitario. Un amigo de Lya envió una maqueta al cantante sin que ella lo supiera y, tras escucharla, este contactó con la cordobesa y la invitó a incorporarse a Lola Records, el sello que había fundado junto a Pepe Barroso.

En 2010 publicó su primer disco, Un pellizco de tu voz, un trabajo de pop-flamenco en el que figuraban canciones como Un laíto en tu cama y No me hagas sufrir. El álbum le permitió conseguir el Premio Artista Dial. Desde entonces, Lya ha continuado explorando la combinación entre sus raíces flamencas —desde las bulerías hasta la copla— y géneros como el pop o el funk. A su debut le siguieron De colores (2012), el EP Así lo siento (2015), Detalles que guardé (2016), un proyecto autogestionado con colaboraciones y temáticas solidarias, y El quinto escalón (2022).

En 2023, presentó además nuevos sencillos como Respirar tu aire y Me da la gana, tema que dio nombre también a una de sus giras. Este sábado, la cantante regresará a un escenario cordobés para cerrar el ciclo musical de la Puerta del Puente con un recorrido por las distintas etapas de su carrera.

Al calor del flamenco y Museo Taurino

A la misma hora del concierto de Lya, la bailaora y coreógrafa profesional cordobesa María José Obregón y su grupo, estarán en la Posada del Potro para cerra el ciclo Al calor del flamenco, de entrada es libre hasta cubrir aforo. Por otro lado, el patio del Museo Taurino acogerá también a las 22 horas un concierto de pasodobles de la Banda de la Esperanza titulado Manolete in memoriam. La banda que dirige Alfonso Lozano Ruiz interpretará una selección de pasodobles en recuerdo y homenaje al gran torero cordobés, cuando se cumple 79 años de su muerte en Linares. El acto forma parte del programa Noches de verano en los Museos Municipales y es de entrada libre hasta cubrir aforo (50 personas).