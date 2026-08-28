VIDEOPODCAST
La editora Elena Ramírez, en el vídeopodcast del suplemento ABRIL: “Sacas lo mejor de ti para cada libro”
Lleva casi tres décadas al frente de Seix Barral, donde edita a autores como Siri Hustvedt, Eduardo Mendoza, Antonio Muñoz Molina o Don DeLillo, y esta semana protagoniza un nuevo episodio de ‘Libros y Cosas’, que regresa a su periodicidad semanal
María Soto
Hace casi tres décadas, Elena Ramírez (Madrid, 1968) cambió su ciudad natal por Barcelona, donde se trasladó para comenzar un nuevo proyecto laboral y darle un rumbo distinto a una de esas editoriales que han hecho la historia reciente de la literatura española. Hoy, la editora sigue al frente de Seix Barral, sello cuya dirección asumió como hace ella “siempre las cosas”, es decir, “trabajando muchísimo”, según confiesa en el episodio de esta semana del videopodcast ‘Libros y Cosas’ del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica, que regresa a su periodicidad semanal (todos los viernes, un nuevo capítulo en Spotify y YouTube, y en todos los periódicos del grupo) tras el verano.
Editora de autores como Siri Husvedt, Paul Auster, Eduardo Mendoza, Antonio Muñoz Molina, Rosa Montero, Elvir Lindo o Don DeLillo, también responsable del Departamento de Ficción Internacional del grupo Planeta, comenzó su trayectoria, que ahora es internacional y cosmopolita, en Alfaguara, sello en el que ya tenía claro qué le apasionaba del oficio de editor. “Ningún día se parece al anterior, ningún libro es igual que otro y ningún escritor es igual que otro”, explica durante la conversación, destacando “la diversidad de maneras de abordar los distintos libros y proyectos”.
Ramírez sabe que “cada libro requiere un proceso diferente por parte del escritor”, por lo que “tu intervención, o tu manera de trabajar con el autor, en cada proyecto es diferente y con cada autor es diferente también y esto hace que jamás te puedas aburrir. Nunca hay una forma de trabajar monótona o que sea siempre similar y eso es necesariamente estimulante porque permanentemente estás sacando lo mejor de ti para cada libro, para cada proyecto, para cada fecha límite”.
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