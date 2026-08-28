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Música

Córdoba se pone a 33 revoluciones este sábado con la cuarta Feria del Disco Nocturna del Ambigú Axerquía

Los amantes de la música podrán adquirir discos de primera y segunda mano, además de novedades, y asistir a una sesión de djs

Imagen de una feria de vinilo, cd's y dvd's.

Imagen de una feria de vinilo, cd's y dvd's. / Francisco González

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Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Córdoba

Los enamorados del vinilo tienen este fin de semana una cita en Córdoba. El Ambigú del Teatro de la Axerquía (Av. Menéndez Pidal s/n) acogerá este sábado 29 de agosto la cuarta edición de la Feria del Disco Nocturna que tendrá entrada libre hasta completar aforo.

Será a partir de las 21.30 horas y se prolongará hasta la madrugada. Según el promotor del evento, los amantes de la música encontrarán varios estands donde adquirir vinilos de todos los géneros, de primera y de segunda mano, un amplio repertorio que ofrecerá discos antiguos y también novedades.

Cartel de la Feria del Disco Nocturna.

Cartel de la Feria del Disco Nocturna. / CÓRDOBA

Este año, la Feria del Disco Nocturna contará con la participación de los djs Miamigomigue, M-Vitalogy, Raggafá y Bambukoo que estarán amenizando el ambiente y culminando la experiencia completa.

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La cita combina así la búsqueda de discos con la música que pinchen los DJ en una noche que se prolongará hasta la madrugada y que volverá a tener al vinilo como protagonista.

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