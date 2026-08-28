Córdoba se pone a 33 revoluciones este sábado con la cuarta Feria del Disco Nocturna del Ambigú Axerquía

Los enamorados del vinilo tienen este fin de semana una cita en Córdoba. El Ambigú del Teatro de la Axerquía (Av. Menéndez Pidal s/n) acogerá este sábado 29 de agosto la cuarta edición de la Feria del Disco Nocturna que tendrá entrada libre hasta completar aforo.

Será a partir de las 21.30 horas y se prolongará hasta la madrugada. Según el promotor del evento, los amantes de la música encontrarán varios estands donde adquirir vinilos de todos los géneros, de primera y de segunda mano, un amplio repertorio que ofrecerá discos antiguos y también novedades.

Cartel de la Feria del Disco Nocturna. / CÓRDOBA

Este año, la Feria del Disco Nocturna contará con la participación de los djs Miamigomigue, M-Vitalogy, Raggafá y Bambukoo que estarán amenizando el ambiente y culminando la experiencia completa.

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La cita combina así la búsqueda de discos con la música que pinchen los DJ en una noche que se prolongará hasta la madrugada y que volverá a tener al vinilo como protagonista.