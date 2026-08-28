Del 'bikini no' a las carreras de sacos en Belmez: la Filmoteca de Andalucía rescata 60 años de grabaciones caseras de fiestas veraniegas

Las tradicionales romerías y fiestas del verano regresan cada año a Andalucía, constituyendo momentos de reencuentro y alegría para muchos ciudadanos de la comunidad autónoma, en unos meses que, a menudo, son sinónimo de celebración y descanso. Muchos de ellos, atesoran en sus recuerdos destellos de aquellos días festivos, bien grabados en su memoria, aunque hayan pasado décadas desde que se pusieran su primer vestido de flamenca, se montaran en un tiovivo o acompañaran de romería a la advocación de su pueblo. Parte de esa memoria la compartieron en imágenes familiares registradas durante décadas del pasado siglo en formatos como el Súper 8, que la Filmoteca de Andalucía, que gestiona la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, está recuperando, digitalizando y difundiendo, dentro del denominado Proyecto mi vida, y que constituyen una memoria audiovisual de la región.

La consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, destaca en ese sentido la "labor de reconstrucción de una historia común que está realizando la Filmoteca de Andalucía con este proyecto, poniendo a disposición de todos los andaluces imágenes con la que pueden asomarse a la realidad cotidiana de su comunidad hace décadas, con momentos tan especiales como la celebración de sus fiestas, ferias y romerías de verano".

Más de sesenta años de imágenes

Entre ellas, se encuentran más de sesenta años de imágenes, grabadas de forma aficionada, correspondientes a romerías y fiestas de agosto de diversos municipios de las ocho provincias, que incluyen desde procesiones de la Virgen de Regla de Chipiona (Cádiz) a la Feria de Málaga, pasando por romerías como la de la Virgen de la Sierra en Cabra (Córdoba) o un encierro en la localidad sevillana de Guillena. Las imágenes, grabadas entre 1964 y 1984, corresponden al Proyecto mi vida, que lleva a cabo la Filmoteca de Andalucía, con el que pretende recuperar la memoria visual de la comunidad autónoma en diversos formatos audiovisuales. En muchos casos, se trata de pocos minutos de película doméstica, pero que muestran momentos irrepetibles de la vida cotidiana de hace unas décadas.

Así, se pueden rastrear secuencias de procesiones y romerías de diversas advocaciones marianas, desde la Virgen del Carmen, llevada en barco por pescadores en un municipio de la Costa del Sol, a las llamadas Vírgenes de Agosto, como es la Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla y su Archidiócesis, que procesiona cada día 15 de este mes. De esta última, la Filmoteca ha digitalizado imágenes de su procesión, con momentos como la entrada en Catedral, su paso adornado de nardos o el repique de las campanas de la Giralda.

Además, también se pueden ver imágenes de la romería de la Virgen de la Sierra de la localidad cordobesa de Cabra, que realiza su procesión cada 8 de septiembre, así como de sus calles engalanadas e, incluso, unos niños jugando a torear con un capotillo, en una imagen muy típica durante buena parte del pasado siglo en Andalucía. Ese mismo 8 de septiembre es el día en que sale la Virgen de Regla a las calles de Chipiona, advocación de la que se muestran imágenes de su santuario y de numeroso público acompañando el discurrir de la imagen junto a la playa.

Carreras de sacos en Bélmez

Otras imágenes digitalizadas por la Filmoteca de Andalucía muestran detalles curiosos de la vida cotidiana de una localidad en fiestas, como ciudadanos colocando banderines y colgaduras en las calles de la pedanía de El Hoyo en el municipio cordobés de Bélmez. Allí, la cámara recoge también carreras de sacos de niños por calles de tierra sin asfaltar y pruebas de tiro al blanco. En esta misma provincia también se pueden observar secuencias con las calles engalanadas de Almodóvar del Río. Las imágenes recuperadas de los veranos andaluces también incluyen curiosas vistas de pueblos onubenses como Fuenteheridos décadas atrás o escenas urbanas en Córdoba, con jóvenes lanzándose al Guadalquivir desde el entorno de la torre de la Calahorra o de la entrada de una piscina municipal donde un cartel advierte que se prohíbe el uso de bikini. Otras muestran también la Fiesta de la Bicicleta en la carretera de Fuengirola a Mijas, con ciclistas de todas las edades escoltados por la Policía con su antiguo uniforme de color marrón y con la presencia de los típicos burrotaxis de este último municipio malagueño.

De la provincia de Sevilla, hay localizadas imágenes de feriantes, en las que se aprecian, por ejemplo, puestos de tómbola y un tiovivo, pero también se recogen de un encierro en Guillena con los mozos corriendo por las calles perseguidos por las reses. Numerosos detalles se pueden contemplar también de la Feria de Málaga, con niñas vestidas de flamenca junto a la noria infantil, a bordo del tren de la bruja y disfrutando con otras atracciones, con paradas, además, en la denominada feria del centro y en casetas como la de Osborne, que seguía la traza de la Real Maestranza de Sevilla.

Fotograma de una película casera rescatada para este proyecto. / CÓRDOBA

Estas grabaciones que muestran el tiempo festivo de los veranos de muchos andaluces siguen incrementando los fondos del Proyecto mi vida de la Filmoteca de Andalucía, que pretende mostrar un mapa humano de la vida cotidiana de los últimos cien años de historia de la comunidad autónoma a través de registros familiares y amateurs.

No son, por tanto, filmaciones perfectas, pero están repletas de espontaneidad, cercanía e inevitable identificación por experiencias vividas comunes y paralelas. Característica que hacen único el material recopilado por el Proyecto mi vida, que permiten a los andaluces hacerse una idea de cómo era los años que vivieron sus padres y abuelos. Este material, en 16 mm, 95 mm, 8 mm y Súper 8, reúne múltiples filmaciones de diversa temática y está permitiendo la reconstrucción de una historia común mediante la conjunción de innumerables filmaciones particulares, llenas de escenas cotidianas, intrascendentes o no, pero fieles testigos de la vida ‘en directo’ de varias décadas del último siglo.

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Desde su puesta en marcha, han sido depositadas en la institución dependiente de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte más de un centenar de cintas procedentes de las ocho provincias, con las que se pretende recuperar el cine familiar hecho por las andaluzas y los andaluces.