El Museo Taurino de Córdoba recuerda a Manolete con visitas nocturnas en el 79 aniversario de la muerte del torero

El programa municipal Noches de verano en los Museos Municipales ofrecerá este viernes, 28 de agosto, una jornada con varias actividades culturales gratuitas, entre ellas dos visitas guiadas especiales en el Museo Taurino con motivo del 79 aniversario de la muerte de Manolete.

Las visitas dedicadas al célebre torero cordobés tendrán lugar a las 21.30 y a las 22.30 horas, con un máximo de 15 participantes en cada pase.

La propuesta permitirá acercarse a la figura y trayectoria de Manuel Rodríguez Sánchez Manolete, uno de los nombres fundamentales de la historia taurina de Córdoba, coincidiendo con las actividades organizadas en torno al aniversario de su fallecimiento.

Carteles con Manolete como protagonista en el Museo Taurino de Córdoba. / A.J. González

Shakespeare llega a la Posada del Potro

La programación continuará a las 22.00 horas en la Posada del Potro, donde el grupo Aracne Teatro representará por segundo día consecutivo su adaptación de El sueño de una noche de verano, la conocida tragicomedia de William Shakespeare.

La representación tendrá entrada libre hasta completar aforo, establecido en 80 personas, y se integra en la oferta cultural nocturna que durante los meses estivales permite disfrutar de algunos de los principales espacios patrimoniales de Córdoba de una manera diferente.

También a las 22.00 horas, el Museo Julio Romero de Torres acogerá una nueva sesión de Veladas con Julio, una visita tematizada dirigida al público adulto que profundiza en la figura y la obra del pintor cordobés.

La actividad será igualmente gratuita hasta completar las 15 plazas disponibles.

Museos abiertos hasta medianoche en Córdoba

El programa Noches de verano en los Museos Municipales se desarrolla del 25 de junio al 29 de agosto y mantiene abiertos todos los jueves, viernes y sábados, de 21.00 a 00.00 horas, varios de los espacios culturales más destacados de la capital.

Participan el Museo Julio Romero de Torres, la Posada del Potro-Centro Flamenco Fosforito, el Museo Taurino y los Baños del Alcázar Califal, todos ellos con entrada libre para los visitantes durante este horario especial.

A estos enclaves se suma el Templo Romano, escenario también de actividades culturales gratuitas dentro de una iniciativa que busca acercar el patrimonio cordobés tanto a vecinos como a quienes visitan la ciudad.

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Con el final del programa ya próximo, este viernes se presenta así como una de las últimas oportunidades del verano para recorrer de noche los museos de Córdoba y disfrutar gratuitamente de propuestas vinculadas a algunas de las figuras y espacios culturales más representativos de la ciudad.