Suspendidas las visitas
El Museo Julio Romero de Torres de Córdoba cierra temporalmente tras desprenderse parte del falso techo de una de sus salas
Tras detectar la incidencia, técnicos municipales de la Delegación de Infraestructuras han retirado los restos, limpiado el espacio y asegurado el perímetro de la zona afectada
El Museo Julio Romero de Torres permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso. El Ayuntamiento de Córdoba ha informado este jueves de la suspensión temporal de las visitas después de detectarse por la mañana el desprendimiento parcial de un falso techo en una de las salas de la pinacoteca. El incidente no ha provocado daños personales ni ha afectado a las obras que forman parte de la colección del pintor cordobés.
El desprendimiento se ha producido concretamente en la Sala 5, Semblanzas. Tras detectar la incidencia, técnicos municipales de la Delegación de Infraestructuras han retirado los restos, limpiado el espacio y asegurado el perímetro de la zona afectada. Los lienzos que se encontraban en esta sala también han sido trasladados como medida preventiva para garantizar su conservación.
Los técnicos municipales están evaluando ahora las causas del desprendimiento, mientras se desarrollan los trabajos de reparación y se revisa el resto del falso techo de las instalaciones. El museo permanecerá cerrado hasta que se compruebe que el recinto reúne todas las condiciones de seguridad necesarias para su reapertura.
Un episodio similar en noviembre de 2024
El museo ya sufrió un incidente parecido en noviembre de 2024, cuando el desprendimiento de una esquina del falso techo de una de las salas superiores obligó a cerrar la pinacoteca desde el 3 de noviembre. Tras las reparaciones, el Museo Julio Romero de Torres reabrió el 18 de noviembre. En aquella ocasión tampoco resultaron dañadas las obras cedidas para la exposición que acogía la sala afectada, aunque el cuadro Desde la Ribera sufrió daños leves que fueron posteriormente reparados.
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