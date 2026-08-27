La localidad cordobesa de Iznájar se rinde al son cubano, salsa, funk y ritmos latinos en la sexta edición de Iznajazz

Iznájar volverá a convertirse este fin de semana en un gran escenario al aire libre. Jazz, son cubano, salsa, funk y ritmos latinos sonarán del viernes 28 al domingo 30 de agosto en calles, plazas y hasta junto al embalse con motivo de la sexta edición de Iznajazz, un festival que ha hecho de la integración entre música y paisaje una de sus principales señas de identidad.

La programación de este año estará atravesada por las raíces de Cuba y sus sonidos tradicionales, con un recorrido que irá desde el bolero y el son hasta la timba o el latin jazz. A su cartel se sumarán propuestas de jazz en español, funk, soul y rock durante tres días que combinarán conciertos, baile y gastronomía.

La Calle Real, el Paseo de la Constitución y la playa de Valdearenas serán algunos de los escenarios de Iznájar, que se plantea no simplemente como el lugar donde se celebra el festival, sino como uno de sus protagonistas.

De Cuba a Iznájar

La actividad comenzará el viernes con una iniciación al son cubano en el Paseo de la Constitución para, posteriormente, adentrarnos en la música de la mano de Ede & Fe Quinteto, a las 22.00 horas.

A medianoche, el ritmo continuará con Timbalito Street, cuarteto fundado por el pianista y tresero cubano Lino Díaz que combina clásicos del cancionero de la isla con elementos de jazz latino.

En la segunda jornada del festival, la música estará presente desde primera hora de la tarde hasta bien entrada la madrugada con agrupaciones como Brassbandicot en la Calle Real o como SPQR Los Romanos de Iznájar, quienes recorrerán las calles del municipio entre batucada y swing.

Uno de los platos fuertes llegará la noche del sábado con el Daniel Amat & Francis Posé Trío. Amat, pianista cubano vinculado actualmente a Buena Vista Social Club, recorrerá junto al contrabajista Francis Posé y el batería Jessie Valdés distintas épocas de la música cubana y el latin jazz. Valdés, además, pertenece a una de las grandes sagas de la música cubana, ya que es hijo de Chucho Valdés y nieto de Bebo Valdés. Su concierto está previsto a las 22.00 horas en el Paseo de la Constitución.

A medianoche llegará el turno de La Quinta Sonera, que presentará su primer disco, Bueno pa bailar, con una formación reforzada por trompeta, saxo y trombón. Una jam session prolongará después una jornada pensada especialmente para el baile.

Iznajazz despedirá su sexta edición cambiando de escenario el domingo, para trasladarse a la playa de Valdearenas con Slands Project, banda nacida en Barcelona pero con raíces iznajeñas. Este será el último capítulo de tres días en los que la música volverá a recorrer buena parte del municipio.

,