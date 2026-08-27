Iznajazz pone ritmo al último 'finde' de agosto en Córdoba: flamenco, mercado medieval, romería, conciertos y mucho más en toda la provincia

El último fin de semana de agosto llega a Córdoba con una agenda cultural marcada por la música, el flamenco y las propuestas al aire libre. La capital mantiene su programación de noches de verano con museos abiertos hasta medianoche, teatro en la Posada del Potro, flamenco en la plaza del Triunfo y conciertos en espacios patrimoniales.

En la provincia, tres grandes citas concentran buena parte de la atención: Iznajazz, que convierte Iznájar en un escenario para la música cubana y el jazz durante tres días; la 51ª Cata Flamenca de Montilla, enmarcada en la fiesta de la Vendimia 2026; y la romería de la Virgen de Belén Coronada en Palma del Río.

Iznajazz convierte Iznájar en una fiesta de música cubana

Iznájar acoge del viernes 28 al domingo 30 de agosto la sexta edición de Iznajazz, un festival que lleva la música en directo a algunos de los espacios más singulares de la localidad. La programación apuesta este año por las distintas vertientes de la música cubana, desde el son y el bolero hasta la salsa, la timba y el latin jazz, además de incorporar propuestas de funk y jazz. Las actuaciones se desarrollan al aire libre en lugares como la calle Real, el Paseo de la Constitución y la playa de Valdearenas.

La actividad comienza el viernes con un taller de iniciación al son cubano, impartido por la bailarina y coreógrafa Ana Laura Martínez, a las 19.00 horas en el Paseo de la Constitución. La inscripción es gratuita hasta completar aforo.

El grupo Brassbandicot. / Iznajazz

A las 22.00 horas llegará Ede & Fe Quinteto, la formación de Edelmis Pedroso y Fernando Wilhelmi, con una propuesta que ellos mismos definen como "jazz en español", en la que las músicas populares de distintos países hispanohablantes y lusófonos se encuentran con la improvisación jazzística. A medianoche será el turno de Timbalito Street, cuarteto que combina los clásicos de la música cubana con influencias de jazz latino.

El sábado 29, la música comenzará a las 14.00 horas en la calle Real con Brassbandicot, formación granadina especializada en el second line de Nueva Orleans, el funk y el jazz. Por la tarde, los más de cuarenta músicos de la banda A.M. SPQR Los Romanos de Iznájar llevarán su repertorio de batucada y swing por las calles de la localidad.

Una actuación de La Quinta Sonera. / Iznajazz

Ya por la noche, a las 22.00 horas, Daniel Amat, Francis Posé y Jessie Valdés ofrecerán un recorrido por el latin jazz y la música cubana, desde el bolero y la rumba hasta el son, el danzón y la guajira. La jornada continuará a medianoche con La Quinta Sonera, una formación de ritmos caribeños reforzada para la ocasión por una sección de vientos.

El domingo 30, Slands Project llevará su propuesta de funk-fusión, rock, jazz y pop-rock a la playa de Valdearenas a las 13.00 horas. El festival también recoge en su programación la tradicional Aurora de Iznájar, que recorre las calles del municipio durante la madrugada del último sábado de verano con las tradicionales Coplas de la Aurora.

Syrah Morrison lleva el blues y el jazz al Palacio de Viana

El Palacio de Viana vuelve a convertirse este viernes en escenario musical dentro del ciclo Conciertos Sentidos de las Noches de Viana. A las 22.00 horas, el Patio de Columnas acogerá la actuación de Syrah Morrison, una banda andaluza con un sonido influenciado por el blues y el jazz.

Syrah Morrison forma parte del cartel de Conciertos Sentidos en el Palacio de Viana. / CÓRDOBA

El concierto, que tendrá un precio de 10 euros, propone un directo de carácter sofisticado en uno de los espacios patrimoniales más singulares de la capital cordobesa.

Noches de verano en los museos: de Shakespeare al recuerdo de Manolete

Los museos municipales de Córdoba afrontan su último fin de semana de apertura nocturna del verano. Hasta el sábado 29 de agosto, el Museo Julio Romero de Torres, la Posada del Potro-Centro Flamenco Fosforito, el Museo Taurino y los Baños del Alcázar Califal permanecen abiertos los jueves, viernes y sábados de 21.00 a 00.00 horas.

La programación especial suma actividades culturales a estas visitas nocturnas. Este jueves 27 de agosto, el Museo Julio Romero de Torres acoge el taller familiar Mantones y sombras, mientras que en la Posada del Potro se representa El sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, a las 21.30 y 22.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El viernes 28, el Museo Julio Romero de Torres propone Veladas con Julio, una visita tematizada sobre la figura del pintor, mientras que el Museo Taurino ofrecerá una visita especial coincidiendo con el aniversario de la muerte de Manolete, con pases a las 21.30 y 22.30 horas. La programación teatral de la Posada del Potro continuará ese viernes con nuevas representaciones de El sueño de una noche de verano.

El sábado 29, el Museo Taurino acogerá Manolete in memoriam, un concierto de la Banda de Música de María Santísima de la Esperanza. La noche se completará en la Posada del Potro con una nueva sesión de Al calor del flamenco, protagonizada en esta ocasión por la bailaora María José Obregón y su grupo.

Ciclo Al calor del flamenco, de la Posada del Potro. / CÓRDOBA

Mercado medieval en Baena

Baena se prepara para viajar al pasado con una nueva edición de Baena Medieval 2026, un plan perfecto para disfrutar en familia durante todo el fin de semana en el barrio de la Almedina. El mercado medieval abre el viernes por la tarde y la inauguración oficial contará con un gran pasacalles de músicos, bailarinas, malabaristas, actores y guerreros. Durante las tres jornadas habrá música, talleres infantiles, juegos, exhibiciones de tiro con arco, narraciones, canciones sefardíes y medievales y diferentes escenas teatralizadas.

Un espectáculo en una de las ediciones de Baena Medieval. / Juan Carlos Roldán

La programación incluirá además la presencia de caballeros templarios el sábado y guerreros andalusíes el domingo, junto a espectáculos de caballería, romances, juegos y actividades participativas. El fin de semana concluirá con el tradicional Juicio de Dios, danza con fuego y una animada danza participativa. Una propuesta para descubrir el patrimonio de Baena, disfrutar de su ambiente histórico y aprovechar para conocer y apoyar la gastronomía, el comercio y la hostelería local.

Flamenco y creación contemporánea en las Noches en la Terraza

El ciclo Noches en la Terraza encara también su recta final con dos propuestas en la plaza del Triunfo, junto al Centro de Visitantes, ambas a las 22.00 horas y con entrada libre hasta completar aforo.

Este jueves 27, Manuel Jiménez presenta El Credo + Desnudo, dos piezas de baile flamenco que combinan tradición y una mirada contemporánea. El bailaor cordobés plantea un espectáculo construido a través del diálogo entre baile, guitarra, cante, percusión y palmas, con una puesta en escena de marcado carácter expresivo.

El viernes 28, Piano Trío presentará Dentro, una propuesta del pianista y compositor cordobés Juan Antonio Sánchez que transita entre el piano, el flamenco, el jazz y las músicas del mundo. La formación propone un viaje sonoro que combina delicadeza melódica, improvisación y compás.

Programación de Noches en la terraza. / Córdoba

Montilla celebra la 51ª Cata Flamenca

La provincia tiene otra de sus grandes citas del fin de semana en Montilla, donde el sábado 29 de agosto se celebra la 51ª Cata Flamenca, enmarcada en la fiesta de la Vendimia 2026. El festival, que tendrá lugar a las 22.00 horas en Envidarte, supera ya las bodas de oro y afronta una nueva etapa manteniendo su apuesta por reunir a grandes artistas del flamenco.

El cartel trae este año a Aurora Vargas, una de las voces de referencia del flamenco andaluz, Esmeralda Rancapino, Jesús Castilla, Juanfra Carrasco, Sandra Carrasco y Sara Denez, junto a la bailaora Salomé Ramírez. Al toque, estarán Raúl ‘El Perla’, David Tena, Antonio Higuero, Luis Medina, Niño Manuel y David de Arahal.

Imagen de archivo de Aurora Vargas. / Córdoba

Encinas Reales se ilumina con más de mil velas en su Noche Encandilada

El sábado 29 de agosto, Encinas Reales celebra su 16ª Noche Encandilada, una de las citas más especiales del verano en la provincia de Córdoba. Durante unas horas, el municipio apagará todo su alumbrado eléctrico para dejar que más de mil velas iluminen sus calles y plazas, creando una atmósfera mágica acompañada de música, arte y espectáculos de fuego. La programación comienza el viernes 28 con talleres infantiles, Dj Candy y el grupo local Los Tumbaos.

Imagen de archivo de una edición de la Noche Encandilada de Encinas Reales. / CÓRDOBA

El sábado 29, la noche arrancará a las 21.30 horas con talleres de pinturas de neón y glitter, mientras que a las 22.15 horas tendrá lugar el apagado de las luces, dando paso a un espectáculo de fuego y a la batucada Arte Samba, que recorrerá el municipio. La velada continuará con actuaciones musicales y nuevos espectáculos de fuego en distintos enclaves, antes de recuperar el alumbrado a las 00.15 horas y cerrar la fiesta con Dj Castro y el grupo de versiones Dr Diablo. Una ocasión perfecta para descubrir Encinas Reales de una forma diferente y disfrutar de su patrimonio y ambiente nocturno.

Palma del Río está de romería en honor a la Virgen de Belén

Y haciendo parada en Palma del Río, un encuentro con la tradición. La localidad cordobesa vivirá este domingo su romería en horno a la Virgen de Belén Coronada. Esta celebración marca el inicio de las fiestas patronales locales.

La Virgen de Belén, a su salida del Santuario. / ELISA MANZANO

La imagen de la Virgen de Belén baja desde su santuario hacia el casco urbano con un cortejo que la porta a hombros y luego sube a su carreta de bueyes. El camino lo abren caballistas y carruajes, y lo cierran las carrozas tradicionales. Todo el recorrido está amenizado por tamboriles, cantos, vivas y muestras de profunda devoción de los vecinos. Un recorrido tradicional que concluye en el pueblo y que es uno de los encuentros más especiales de miles de familias cada año.