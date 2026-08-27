Arte contemporáneo
La cordobesa Elvira Dyangani Ose, nueva directora artística del prestigioso museo Zeitz MOCAA de Sudáfrica
La exdirectora del MACBA y patrona de la Fundación Antonio Gala asumirá una nueva etapa al frente de la dirección artística del museo de Ciudad del Cabo, uno de los grandes referentes internacionales del arte contemporáneo africano
El Museo Zeitz de Arte Contemporáneo de África (Zeitz MOCAA) ha anunciado el nombramiento de la cordobesa Elvira Dyangani Ose como nueva directora artística de la institución, ubicada en Ciudad del Cabo (Sudáfrica).
Dyangani Ose asumirá la dirección artística de su próxima etapa tras consolidarse como una de las comisarias, historiadoras del arte y gestoras culturales con mayor experiencia internacional en el ámbito del arte contemporáneo.
La cordobesa llega al Zeitz MOCAA después de haber dirigido entre 2021 y 2026 el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), donde se convirtió en la primera mujer al frente de la institución. Además, mantiene su vinculación con Córdoba como patrona de la Fundación Antonio Gala.
Una trayectoria internacional con raíces en Córdoba
Elvira Dyangani Ose, nacida en Córdoba, ha desarrollado una amplia carrera internacional especializada en prácticas artísticas contemporáneas y enfoques críticos, desempeñando responsabilidades en destacados museos, instituciones culturales y proyectos vinculados al arte contemporáneo.
Su llegada al museo sudafricano supone un nuevo paso en una trayectoria profesional que la ha situado entre las figuras españolas con mayor proyección dentro del panorama artístico internacional.
Su etapa en el MACBA constituyó uno de los capítulos más destacados de su carrera. Desde 2021 hasta 2026 estuvo al frente del museo barcelonés y abrió una nueva etapa en la institución al convertirse en la primera mujer que asumía su dirección.
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