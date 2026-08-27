La Casa de Sefarad explora el humor, sus límites y su poder frente al horror en un nuevo ciclo del 'Otoño de Culturas'

La Casa de Sefarad, que este año ha cumplido su 20 aniversario en Córdoba, ha organizado un nuevo programa de actividades con motivo del ciclo Otoño de Culturas, que se desarrollará en septiembre y octubre y girará en torno al humor.

La primera cita tendrá lugar el día 10 de septiembre con la inauguración de la exposición Una declaración de humor. Según Sebastián de la Obra, historiador, director de Casa Sefarad y comisario de la exposición, "somos conscientes de que el sentido del humor, la ironía y la risa no viven buenos tiempos". Por eso, la institución ha dado forma a un programa que "juega con las similitudes, no siempre coincidentes, entre la palabra amor y humor".

La muestra hablará, entre otras cosas, del "humor al prójimo", del "humor propio", de "hacer el humor", ha indicado De la Obra, quien destaca cómo "tirios y troyanos se ponen nerviosos y reaccionan de manera similar cuando el humor y la ironía se atreven a señalar sus carencias o sus excesos".

Patio de la Casa de Sefard en Córdoba, durante una de sus actividades. / CÓRDOBA

Todas las actividades del ciclo Otoño de Culturas se desarrollará alrededor de esta exposición bibliográfica-documental "sobre la historia del humor (no solo del humor judío) y su larga trayectoria a lo largo de los siglos cuestionando desde lo sagrado a lo político". En ella, se exhibirá un amplio repertorio de chistes y expresiones humorísticas que acompañarán al visitante en el patio de Casa de Sefarad.

Otras actividades

Además de la exposición, habrá dos conferencias, una sesión de debate y dos itinerarios-encuentros matutinos. "Expertos, historiadores, investigadores, periodistas y abogados incidirán en la risa en el ámbito de lo sagrado, en la risa y el humor frente al horror y en los límites traspasados que tienen como consecuencia verdaderas tragedias", ha destacado el director de la institución.

El 17 de septiembre, Sebastián de la Obra ofrecerá una charla titulada La risa de Sara: el humor y lo sagrado, una ponencia inspirada en la figura de la mujer Abraham, que fue estéril casi toda su vida y a quien Dios prometió un hijo y lo tuvo en su vejez, a la edad de 90 años. Ese hijo recibirá el nombre de Isaac, que significa risa.

El domingo 20 de septiembre y el domingo 27 de septiembre, la historiadora patrimonialista Virginia Luque, ofrecerá sendos encuentros sobre la Judería de Córdoba, lugares que hablan y nombres que perduran.

En octubre, el día 8 se abrirá una jornada de debate en torno a Los límites del humor. De Salman Rusdie a Charlie Hebdo, que estará protagonizado por la abogada Carmen Torquemada, la periodista Concha Pérez Rojas y el director de la casa, Sebastián de la Obra.

El ciclo concluye el 22 de octubre con una última conferencia del investigador Giuseppe Palmieri titulada Sonreír al abismo. Del humor como resistencia a La vita `2 bella de Roberto Benigni.

Salvo los encuentros con Virginia Luque, que se desarrollarán de 10 a 12.30 horas, el resto de actividades empezarán a las 10.30 horas en la Casa de Sefarad. El acceso a las actividades será libre hasta completar aforo.