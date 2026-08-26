La Fundación Botí ofrece ayudas de hasta 4.200 euros para proyectos de artes plásticas en Córdoba

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Córdoba recoge este miércoles la convocatoria de ayudas de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, que destina 70.000 euros a apoyar a la creación y el perfeccionamiento artístico. Según las bases, la subvención no podrá superar el 60% del presupuesto total del proyecto ni el 6% del presupuesto global de la convocatoria por lo que la asignación máxima será de 4.200 euros.

Las ayudas están destinadas a financiar formación y perfeccionamiento artístico y técnico, producción de trabajos creativos y otras actuaciones vinculadas a las artes plásticas y visuales. Los proyectos pueden presentarse de forma individual o colectiva.

Requisitos para optar a las ayudas

Podrán concurrir personas físicas, gestores culturales, asociaciones y entidades culturales privadas. En el caso de las solicitudes individuales, hay que acreditar nacimiento o residencia en Córdoba o su provincia; en asociaciones y entidades, ese vínculo territorial debe cumplirlo alguno de sus miembros.

Plazo de solicitud: hasta el 26 de septiembre

El plazo de solicitud es de un mes contado desde el día siguiente a la publicación en el BOP, por lo que estará abierto hasta el 26 de septiembre. Las solicitudes tendrán que incorporar, entre otros documentos, un proyecto completo con su calendario y un presupuesto desglosado de ingresos y gastos.

Cada solicitante, ya concurra individualmente o de manera colectiva, podrá presentar un único proyecto durante esta convocatoria. Los solicitantes individuales tienen que ser naturales de la provincia o residentes en ella. La convocatoria es bastante amplia y cubre actividades de producción de obras artísticas, movilidad e intercambio de artistas, jornadas, encuentros, talleres y conferencias, participación en cursos, seminarios o encuentros, exposiciones, participación en ferias de arte contemporáneo, residencias artísticas, publicaciones y gestión de espacios desarrolladas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.